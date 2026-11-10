İngiltere'de panik alışverişi görülmedi, el dezenfektanı satışı yüzde 83 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere'de panik alışverişi görülmedi, el dezenfektanı satışı yüzde 83 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İngiltere'de 'Hazırlıklı Ol' kampanyasının ardından geçen 10 günde el dezenfektanı satışı yüzde 83, şişe su satışı yüzde 67 arttı. Worldpanel by Numerator'a göre bu artış panik alışverişi anlamına gelmiyor; tüketiciler önerilen ürünleri haftalık alışverişine ekliyor.

İngiltere'de hükümetin "Hazırlıklı Ol" kampanyasını başlatmasının ardından tüketicilerin temel ihtiyaç ürünleri stokunu artırdığı ancak "panik alışverişi" yapmadığı belirtildi.

İngiltere hükümeti, 22 Ekim'de halka, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Tüketici davranışlarındaki ana eğilimleri ölçümleyen pazar araştırma şirketi Worldpanel by Numerator verilerine göre, 1 Kasım 2026'da sona eren 4 haftalık dönemde İngiltere'de market satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Bu dönemde gıda enflasyonu ise önceki 4 haftalık dönemdeki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,6'ya yükseldi.

Hükümetin "Hazırlıklı Ol" (Be Ready) kampanyasını başlatmasının ardından geçen 10 günde temel ihtiyaç ürünlerinin satışlarında artış görüldü.

El dezenfektanı satışları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 yükselirken şişe su satışları yüzde 67, konserve ve kavanoz ürünlerinin satışları ise yüzde 37 arttı.

Kampanyanın ardından her gün konserve et satın alan kişi sayısı yüzde 43 arttı. Bu, günde yaklaşık 400 bin ek tüketiciye karşılık gelirken, satın alınan ürünlerin ambalaj ağırlığı cinsinden miktarı yaklaşık 500 gramda kaldı.

Worldpanel by Numerator Perakende ve Tüketici Araştırmaları Başkanı Fraser McKevitt, tüketicilerin "Hazırlıklı Ol" kampanyasını dikkate aldığını ancak bunun panik alışverişi anlamına gelmediğini söyledi.

Ekim ayında hanelerin üçte birinden azının şişe su satın aldığına dikkat çeken McKevitt, artışın tüketicilerin alışveriş arabalarını aşırı miktarda ürünle doldurmasından değil, daha fazla kişinin hükümetin kontrol listesinde önerilen ürünleri haftalık alışverişine eklemesinden kaynaklandığını belirtti.

McKevitt, bu durumun da hükümetin hanelerden beklediği davranışla örtüştüğünü ifade etti.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edilmişti.

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
İngiltereEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:40:43. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere'de panik alışverişi görülmedi, el dezenfektanı satışı yüzde 83 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android