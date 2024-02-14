İngiltere'de TÜFE Ocak Ayında Yıllık %4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de TÜFE Ocak Ayında Yıllık %4 Arttı

İngiltere\'de TÜFE Ocak Ayında Yıllık %4 Arttı

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermedi. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.

14.02.2024 10:41
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İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 4 oldu. Ülkede yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta da yüzde 4 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 5,2 seviyesindeydi.

İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu ise ocakta yıllık bazda yüzde 6,5 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu aralıkta yıllık yüzde 6,4 olmuştu.

Konut, hizmetler ve ulaşım sektöründeki fiyat artışları enflasyonda yukarı yönlü etki yaparken, mobilya, ev eşyaları, gıda ve içecek fiyatları enflasyonda aşağı yönlü katkıda bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de TÜFE Ocak Ayında Yıllık %4 Arttı - Son Dakika

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