İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı

29.03.2022 18:54
İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere'de, şubat ayında toplam bireysel tüketici borçlanmasının 1,9 milyar sterlin ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de, şubat ayında toplam bireysel tüketici borçlanmasının 1,9 milyar sterlin ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkenin, tüketici kredilerine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'de, bu yılın şubat ayında tüketicilerin kullandığı toplam krediler bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 1,9 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Böylece bireysel tüketici borçlanmalarında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

BoE açıklamasında, şubat ayındaki tüketici borçlanmalarının 1,5 milyar sterlinlik kısmının kredi kartları yoluyla, 400 milyon sterlinlik kısmının ise tüketici kredileri yoluyla yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede şubat ayında onaylanan konut kredisi sayısının ise ocak ayındaki 73 bin 800 seviyesinden 71 bine gerilediği kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics Başekonomisti Paul Dales, şubat ayında toplam bireysel tüketici borçlanmasının aylık 800 milyon sterlin seviyesinde olan beklentiyi aşarak 1,9 milyar sterline ulaşmasının, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin kredi kartları üzerinden borçlanmak zorunda kaldığına işaret ettiğini belirtti.

İngiltere'de şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede enflasyon ocak ayında ise yüzde 5,5 artış kaydetmişti.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta parlamentoda açıkladığı "Bahar Bütçe Planlaması" kapsamında dolaylı vergi indirimlerinin uygulanmasını taahhüt etmişti.

İngiltere'de şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.

YORUMLAR
500
Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin 290 yolcuya ulaştı Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Sterlin, England, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement