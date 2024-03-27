İngiltere'de yapay zeka nedeniyle 8 milyon iş risk altında - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de yapay zeka nedeniyle 8 milyon iş risk altında

İngiltere'de yapılan bir analize göre, yapay zeka nedeniyle ülkede büyük çaplı istihdam kaybı yaşanabilir. Yapay zekanın etkilediği pozisyonlar arasında veri tabanı yönetimi, sekreterlik, müşteri hizmetleri ve idari işler bulunuyor. Kadın istihdamının en fazla etkileneceği belirtilirken, en kötü senaryoda 7,9 milyon iş kaybı yaşanabilir. Ancak yapay zekaya uyum sağlanması durumunda GSYH'de yüzde 13'lük bir ekonomik artış sağlanabilir.

27.03.2024 12:03
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İngiltere'de yaklaşık 8 milyonluk istihdamın yapay zeka nedeniyle risk altında olduğu tahmin edildi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) analizine göre, İngiliz hükümetinin gerekli önlemleri almaması durumunda yapay zeka nedeniyle ülkede büyük çaplı istihdam kaybı yaşanabilir.

Ülkede çalışanlar tarafından yapılan görevlerin yüzde 11'inin üretken yapay zekanın ilk dalgasına maruz kaldığı tahmin edilirken, yapay zekadan hali hazırda en çok etkilenen pozisyonlar arasında veri tabanı yönetimi, organizasyonel ve stratejik görevleri içeren sekreterlik, müşteri hizmetleri ve idari işler gibi pozisyonlar yer alıyor.

Şirketlerin mevcut yapay zeka teknolojilerini süreçlerine daha fazla ve derinlemesine entegre edecekleri ikinci dalgada ise söz konusu oranın yüzde 59'a yükselebileceği öngörülüyor.

Kadınların bu tür pozisyonlarda çalışma olasılığı daha yüksek olduğundan, yapay zekanın iş süreçlerine daha fazla entegre edilmesi nedeniyle kadın istihdamının en fazla etkilenenler arasında yer alma riski bulunuyor.

Bu kapsamda IPPR'ın en kötü senaryosuna göre, risk altındaki tüm işlerin yerini yapay zeka alması durumunda ülkede 7,9 milyon iş kaybı yaşanabilir ve bu pozisyonların oluşturacağı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) kazancı olmayabilir.

Daha iyimser senaryoya göre, ülkede 4,4 milyon iş ortadan kalkabilir ancak GSYH'nin yüzde 6,3'üne karşılık gelen yıllık 144 milyar sterlin kazanç sağlanabilir.

En iyi senaryoda ise risk altındaki tüm işler değiştirilmek yerine yapay zekaya uyum sağlamak için güçlendirilebilir ve bu durum iş kaybına yol açmayacağından GSYH'de yüzde 13'lük bir ekonomik artış sağlayabilir. Bu oran yıllık 306 milyar sterline karşılık geliyor.

Yapay zekadan kaynaklanabilecek iş kayıplarının hükümetin politikalarına göre değişkenlik göstereceğini analiz eden IPPR, hükümetin yapay zeka için iş geçişlerini teşvik eden ve otomasyonun meyvelerinin ekonomi genelinde yaygın şekilde paylaşılmasını sağlayan iş merkezli bir sanayi stratejisi geliştirilmesini öneriyor.

Söz konusu stratejinin yeşil meslekleri içermesi ve bu pozisyonların desteklenmesi, vergi teşvikleri veya sübvansiyonlar gibi mali politika önlemleri ve mevzuat değişikliklerini içermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de yapay zeka nedeniyle 8 milyon iş risk altında - Son Dakika

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