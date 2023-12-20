 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'de Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Buluşlara Patent Tescili Yapılamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Buluşlara Patent Tescili Yapılamayacak

İngiltere Yüksek Mahkemesi, yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan buluşlar üzerinde patent tescili yapılamayacağına karar verdi. ABD'li Stephen Thaler'in yapay zeka sistemi DABUS tarafından tasarlanan buluşlar için yaptığı patent başvuruları reddedilmişti. Mahkeme, yapay zekanın patent yasalarına göre mucit olarak kabul edilemeyeceğini ve gerçek bir kişi olması gerektiğini belirtti.

İngiltere\'de Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Buluşlara Patent Tescili Yapılamayacak
20.12.2023 - 14:59,
Abone Ol

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan buluşlar üzerinde patent tescili yapılamayacağına karar verdi.

ABD'li Stephen Thaler'in DABUS adlı yapay zeka sistemi tarafından tasarlanan buluşlar için İngiltere'de yaptığı iki patent başvurusu, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından "mucidin bir makine değil, bir insan veya şirket olması gerektiği" belirtilerek reddedilmişti.

Bunun ardından Thaler, İngiltere Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Bugün mahkemenin kararını açıklayan yargıç David Kitchin, oy birliğiyle Ofis'in patent yasalarını doğru uyguladığı kararına vardıklarını belirtti.

Kitchin, yapay zekanın İngiltere patent yasaları uyarınca mucit olarak kabul edilemeyeceğine ve herhangi bir icadın patentini alamayacağını vurgulayarak, yasaya göre "bir mucidin gerçek kişi olması gerektiğini" ifade etti.

Thaler, yapay zeka sistemlerinin de teknolojik icatların patentini tıpkı insanlar ve firmalar gibi alabileceğini savunuyordu.

Thaler, bu yılın başlarında ABD'de de benzer bir davayı kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yargı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Buluşlara Patent Tescili Yapılamayacak - Son Dakika


13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'Korkak' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Buluşlara Patent Tescili Yapılamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement