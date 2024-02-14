İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmedi

İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.

14.02.2024 10:56  Güncelleme: 11:17
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İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki beklentilerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı. Aralıkta enflasyon, 10 ay aradan sonra beklenmedik şekilde ilk defa yönünü yukarı çevirmiş ve Kasım ayında yüzde 3.9 ile son iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselmişti.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon da Ocak ayında değişmeyerek yüzde 5.1 ile tahminlerin aksine seviyesini korudu. Veri öncesinde, çekirdek enflasyonun Ocak ayında yüzde 5.2'ye yükselmesi bekleniyordu.

AYLIK ENFLASYON ÖNCEKİ ARALIK AYINA ORANLA TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERİLEDİ

Öte yandan Ocak ayında enflasyon, Aralık ayına oranla yüzde 0.6 gerileyerek, yüzde 0.3 gerilemesi yönündeki tahminleri yanılttı. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 0.4 artış kaydetmişti. Aynı şekilde çekirdek enflasyonda Ocak ayında tahminleri yanıltarak yüzde 0.9 gerileme kaydetti. Aralık ayında yüzde 0.6 artan çekirdek enflasyonun, Ocakta yüzde 0.3 gerilemesi bekleniyordu.

İngiltere\'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmedi

İngiltere Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında değişmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi: Avrupa bizi kıskanıyor 11 0 Yanıtla
  • soner yavuz: aynı bizim enflasyon gibi hiç artmıyor hep % 4 enflasyonumuz maşallah 5 0 Yanıtla

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