İngiltere Ekonomisi İlk Defa Küçüldü - Son Dakika
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İngiltere Ekonomisi İlk Defa Küçüldü

12.06.2026 10:46
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İngiltere ekonomisi, nisan ayında aylık bazda %0,1 daraldı. Bu, Ağustos 2025'ten beri ilk düşüş.

İngiltere ekonomisi nisanda aylık bazda yüzde 0,1 daralırken, bu durum Ağustos 2025'ten beri ekonomide görülen ilk küçülme oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ülkede nisan ayı ve şubat-nisan aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere ekonomisi nisanda aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü. Bu, ekonomide Ağustos 2025'ten beri görülen ilk daralma olarak kayıtlara geçti. Ekonomi Ağustos 2025'te yüzde 0,2 küçülmüştü.

Nisandaki küçülmede hizmetler sektöründeki yüzde 0,2'lik düşüş etkili olurken imalat üretimi yatay seyretti, inşaat sektörü yüzde 0,1 büyüdü.

İngiltere ekonomisi şubat-nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,7 büyüme kaydetti. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,8, inşaat sektörü yüzde 1,6 büyüdü. İmalat sektörü ise bu dönem yüzde 0,1 daraldı.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, verilere ilişkin paylaştığı piyasa notunda, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkilerinin yavaşça İngiltere ekonomisinde görülmeye başlandığını belirtti.

Nisan ayına ilişkin ekonomik büyüme verilerinin "bekleneni teyit ettiğini" kaydeden Raja, ekonominin yılın ikinci çeyreğine hafif bir daralmayla girdiğini aktardı.

Raja, Orta Doğu'daki gerilim devam ettikçe enerji şokunun İngiltere haneleri ve işletmelerini daha fazla etkileyebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İngiltere, Ağustos, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Ekonomisi İlk Defa Küçüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülden Terzi Gülden Terzi:
    herkesle aynı konuyu konuşuyoz ya abi sıktı artık 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Devran Gönültaş Muhammet Devran Gönültaş:
    yine vatandaş cebe koyar tabi böyle olunca 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Acar Mehmet Acar:
    iyi de bu küçülme devam ederse ne olur diye merak ettim işte böyle başlıyor sonra bataklığa saplanıyoruz umarım geçici bir şey olur bu 0 0 Yanıtla
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