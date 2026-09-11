İngiltere ekonomisi temmuzda yüzde 0,4 büyüdü, 1,5 yılın en hızlı yıllık artışı görüldü

İngiltere ekonomisi, küresel jeopolitik risklerin tedarik zincirleri ve enerji maliyetleri üzerindeki baskısına rağmen, temmuzda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuzda yüzde 0,4 büyüdü. Piyasalarda genel beklenti, İngiltere ekonomisinin temmuzda değişim göstermemesi yönündeydi.

Yıllık bazda son 1,5 yılın en hızlı büyümesi

Ekonomi, haziranda yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti. Mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç aylık periyotta ise İngiltere ekonomisi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Temmuz itibarıyla yıllık bazda kaydedilen yüzde 1,6'lık büyüme oranı ise Şubat 2025'ten bu yana görülen en hızlı yıllık genişleme olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü büyümeyi sırtladı

Temmuz verilerine göre, sektörel bazda hizmet sektörü yüzde 0,4, sanayi üretimi yüzde 0,2 ve inşaat sektörü yüzde 0,1 büyüdü.

Üç aylık dönemde ise üretim ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,5'lik daralma görülürken, hizmet sektöründeki yüzde 0,6'lık büyüme, GSYH'deki artışın ana belirleyicisi oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretimi ve inşaat sektörlerindeki dönemsel düşüşlerin hizmet sektöründeki güçlü seyirle dengelendiğini belirtti.

McKeown, özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerin yazılım geliştirme alt sektörünü desteklediğine dikkati çekti.

Enflasyon ve faiz cephesinde beklentiler

Öte yandan, küresel gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarının varil başına 105 doların üzerine çıkması ve devlet borçlanma maliyetlerinin artması, enflasyonist baskıları da canlı tutuyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle ülke enflasyonunun yılın ilerleyen döneminde yüzde 3,2 seviyesine tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.