İngiltere Hizmet Sektörü PMI Düşüşte - Son Dakika
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İngiltere Hizmet Sektörü PMI Düşüşte

03.06.2026 13:35
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Mayıs ayında İngiltere'de hizmet sektörü PMI 49,3'e gerileyerek daralma bölgesine geçti.

İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 49,3 puana düşerek Nisan 2025'ten beri ilk kez düşüş gösterdi.

S&P Global, İngiltere'de hizmet sektörü için mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI nisandaki 52,7 puan seviyesinden mayısta 49,3 puana geriledi. Hizmet sektörü PMI, mayısta Nisan 2025'ten beri ilk kez azaldı ve büyüme bölgesi olan 50 puanın altına düştü.

Söz konusu düşüş yeni işlerde devam eden azalmayı yansıtırken, talebin zayıflaması, müşteriler arasında artan riskten kaçınma eğilimi ve keskin şekilde yükselen enflasyonun bütçeler üzerinde yarattığı baskı da aktivitedeki zayıflamada etkili oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'deki hizmet sektörü şirketlerinin ilkbahar başlangıcında bir miktar direnç gösterdiğini ancak daha sonra iş faaliyetlerinin daralmaya geçmesiyle durumun tersine döndüğünü belirtti.

İç ve dış pazarlarda zayıf seyreden iş ve tüketici talebinin performansı frenlediğini kaydeden Moore, şunları kaydetti:

"Birçok hizmet sektörü şirketi, Orta Doğu'daki savaşın satış fırsatları ve genel iş beklentileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını raporladı. Konaklama ve ulaşım sektörlerindeki şirketler genellikle isteğe bağlı harcamaların daraldığını ve girdi maliyetlerindeki keskin artıştan kaynaklanan baskıyı dile getirirken, profesyonel hizmet şirketleri ise müşteriler arasında artan riskten kaçınma eğiliminin bir gerilemeye yol açtığını bildirdi."

Moore, yüksek yakıt fiyatları ve nakliye masraflarının etkisiyle girdi maliyetlerindeki baskının hızla arttığını ve bu artışın yılın başından beri hizmet sağlayıcıları için en büyük zorluk haline geldiğini aktardı.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Hizmet Sektörü PMI Düşüşte - Son Dakika

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