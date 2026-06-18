İngiltere Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı

18.06.2026 15:01
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BoE, politika faizini yüzde 3,75'te tutma kararı aldı. Enflasyon belirsizlikleri devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit bıraktı.

BoE'den Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 7'sinin politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutma ve 2'sinin 25 baz puan artırma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

PPK'nin önceki toplantısından sonra Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının düşmeye başladığı kaydedilen açıklamada, buna rağmen fiyatların savaş öncesi döneme göre yüksek ve oynak kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkisinin henüz netleşmediğine işaret edilerek, "Para politikası enerji fiyatlarını etkileyemez ancak bu fiyatlara yönelik ekonomik uyumun, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamak üzere şekillendirilebilir. Bunu başarmak için gerekli politika duruşu, şokun boyutu ve süresine ve şokun ekonomi genelinde nasıl yayıldığına bağlı olacak. İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 seviyesine geriledi ama yüksek enerji fiyatlarının etkilerinin ekonomiye yansıması devam ettikçe, bu yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesi beklenmektedir. Orta Doğu'daki savaş ve bunun enerji fiyatları ile İngiltere ekonomisine etkisi, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin başlıca kaynağı olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Enerji fiyatlarındaki oynaklık dikkate alındığında İngiltere'de enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3'ün biraz altında gerçekleşmesi beklentisi ve son çeyrekte ise yüzde 3,25'in üzerine çıkabileceği tahminine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle hane halkının enflasyon beklentilerinin de yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin tüm riskler dikkate alınarak politika faizinin yüzde 3,75'te sabit bırakılmasına karar verildiği belirtilerek, "PPK, Orta Doğu'daki durumu ve bunun ekonomiye yayılma şeklini yakından izlemeye devam edecektir. PPK, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır." denildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, son günlerde gerileyen petrol fiyatlarının olumlu gelişme olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak fiyatlar hala savaş öncesine göre daha yüksek seviyede. Gelecekte ne olursa olsun, son dört aydaki yüksek enerji fiyatları, halihazırda enflasyonist bir baskı oluşmaya başladığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın görevi, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir şekilde ulaşmasını sağlayana kadar bu fiyatların kalıcı baskı oluşturmamasını sağlamak."

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı - Son Dakika

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