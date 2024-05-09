İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE'den Para Politikası Kurulunun (PPK) son toplantısında politika faizinin sabit tutulması kararı alındı. Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında hafif yükselerek yüzde 2,5'e ulaşacağı belirtilirken, jeopolitik riskler nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler olduğu ifade edildi. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşük kalacağına ilişkin daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini belirtti.

09.05.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE'den Para Politikası Kurulunun (PPK) son toplantısındaki kararlara ilişkin yapılan açıklamada, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma ve 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, manşet enflasyonun martta yıllık yüzde 3,2 olduğu ve yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Ancak enflasyonun yılın ikinci yarısında hafif yükselerek yüzde 2,5'e ulaşacağı belirtilen açıklamada, bu artışın enerji sektöründeki gelişmelerden kaynaklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik riskler nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler olduğu aktarılarak, enflasyonun ısrarcı olduğuna ilişkin işaretlerin özellikle hizmet sektörü enflasyonunda görüldüğü ve martta hizmet sektörü enflasyonunun yüzde 6 ile yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İş gücü piyasasında ise gevşemenin sürdüğü ancak tarihsel olarak piyasanın sıkı olduğu aktarılan açıklamada, çalışanların ücret artışlarının yavaşlamasına karşın oynak kaldığı aktarıldı.

Faiz seviyesine bağlı olarak ve ekonomide gevşeme marjını yansıtacak şekilde enflasyonun 2 yıl içinde yüzde 1,9, 3 yıl içinde yüzde 1,6 olacağı belirtilen açıklamada, "Para politikasının, PPK'nin görev alanı doğrultusunda enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerekecek. Kurul, geçen sonbahardan bu yana, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı olması gerektiğine karar verdi." denildi.

Açıklamada, PPK'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde geri döndürmek için ekonomik verilerin gerektirdiği şekilde para politikasını ayarlamaya hazır olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle PPK, iş gücü piyasası koşullarının temel sıkılığına, ücret artışına ve hizmet fiyat enflasyonuna ilişkin bir dizi ölçüt de dahil olmak üzere, kalıcı enflasyonist baskılara ve ekonominin bütünündeki dayanıklılığa ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, önümüzdeki dönemde açıklanacak verileri ve bunların enflasyonun sürekliliğine ilişkin risklerin azalmakta olduğu değerlendirmesini nasıl desteklediğini değerlendirecektir. Bu temelde Komite, Banka faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edecektir."

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun gelecek birkaç ay içinde yüzde 2 hedefine düşeceğini beklediklerini dile getirerek, "Faiz indirimine başlamadan önce, enflasyonun düşük kalacağına ilişkin daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. İşlerin doğru yönde ilerlediği konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

BoE, sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de başlamış ve politika faizini Ağustos 2023'te yüzde 5,25'e yükseltmişti. BoE, politika faizini söz konusu tarihten bu yana aynı seviyede tutuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement