İngiltere'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiltere'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor

İngiltere\'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye\'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor

İngiltere'nin önemli havayolu firması ve tur operatörü Türkiye temsilcisi yetkilileri ile bir araya gelerek Dalaman'daki uçuş operasyonlarını artırmayı planladıklarını açıkladı. Marmaris turizmi için olumlu sonuçlar doğuran görüşmeler devam ediyor.

06.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin önemli havayolu firması ve tur operatörü özel bir firma ve Türkiye temsilcisi yetkilileri MTO Başkan S. Mutlu Ayhan ile bir araya geldi. Yetkililer Türkiye'deki en yoğun uçuş operasyonunun Dalaman'la olduğunu ve 2025 yılında uçuşları artırmayı planladıklarını söyledi.

Marmaris'in en önemli turizm ortağı İngiltere ile bugüne kadar yapılan tüm görüşmeler Marmaris turizmi adına olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde İngiltere'nin önemli tur operatörü ve havayolu şirketlerinden olan özel bir firma arasında birkaç yıldır yürütülen destinasyon tanıtım çalışmaları turizm rakamlarına olumlu yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmeye firmanın Genel Müdürü Jacob Bramley, Kıdemli Yönetici Matthew Millar, YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve Gelirler Direktörü A. Orçun Songur, Türkiye Temsilcisi Rahman Kale ve Ege Bölge Müdürü Tanju İçten katıldı. Görüşmede 2024 yılı turizm sezonu değerlendirilirken firma yetkilileri Marmaris'le olan turizm ilişkisinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşme sırasında 2024 yılına ait turizm rakamlarını ileten tur operatörü firması Genel Müdürü Jacob Bramley, haftalık 89 uçuş gerçekleştirilen Dalaman'a gelen İngiliz yolcuların büyük bir kısmının tatil için Marmaris'i tercih ettiğini söyledi. İngiltere tatil rezervasyonlarının yüzde 30'unun kendi firmaları tarafından yürütüldüğünü belirten Bramley, Türkiye'ye yapılan uçuşlarının büyük kısmını Dalaman'a gerçekleştirdiklerini belirtti. Gerçekleşen turizm ilişkisinden oldukça memnun olduklarını ve 2025 yılı için planlamayı biraz daha öne çekerek 14 Mart tarihinde başlayarak Kasım ayı sonuna kadar uçuş gerçekleştirmeyi hedeflediklerini iletti.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan ise şunları söyledi: "İngiltere bizim en önemli turizm partnerimiz. Bu nedenle bu bölgeye her zaman ağırlık veriyoruz. Gerek Londra Turizm Fuarı'na katılarak gerekse dijital reklam çalışmalarımızla İngiltere ile turizm ilişkilerimizi son birkaç yılda daha da ilerlettik. Ekonomik dalgalanmanın en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, maalesef son birkaç senede epey darbe aldı. Biz de hem ikili ilişkilerimizle hem de iş birliği partnerlerimizle turizm sektörümüzü büyütmek ve pazar payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Firma bu anlamda en önemli ortaklarımızdan biri. İngiltere'de yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yıl direkt uçuşlar 22 Kasım tarihine kadar devam edecek. Biz de önümüzdeki yılın destinasyon tanıtım kampanyalarını ve fuar takvimimizi belirledik. Kış mevsimi boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Operasyon, Marmaris, Dalaman, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement