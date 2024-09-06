İngiltere\'nin Önemli Havayolu Firması Türkiye\'deki Uçuşları Artırmayı Planlıyor

Ekonomi

İngiltere'nin önemli havayolu firması ve tur operatörü özel bir firma ve Türkiye temsilcisi yetkilileri MTO Başkan S. Mutlu Ayhan ile bir araya geldi. Yetkililer Türkiye'deki en yoğun uçuş operasyonunun Dalaman'la olduğunu ve 2025 yılında uçuşları artırmayı planladıklarını söyledi.

Marmaris'in en önemli turizm ortağı İngiltere ile bugüne kadar yapılan tüm görüşmeler Marmaris turizmi adına olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde İngiltere'nin önemli tur operatörü ve havayolu şirketlerinden olan özel bir firma arasında birkaç yıldır yürütülen destinasyon tanıtım çalışmaları turizm rakamlarına olumlu yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmeye firmanın Genel Müdürü Jacob Bramley, Kıdemli Yönetici Matthew Millar, YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve Gelirler Direktörü A. Orçun Songur, Türkiye Temsilcisi Rahman Kale ve Ege Bölge Müdürü Tanju İçten katıldı. Görüşmede 2024 yılı turizm sezonu değerlendirilirken firma yetkilileri Marmaris'le olan turizm ilişkisinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşme sırasında 2024 yılına ait turizm rakamlarını ileten tur operatörü firması Genel Müdürü Jacob Bramley, haftalık 89 uçuş gerçekleştirilen Dalaman'a gelen İngiliz yolcuların büyük bir kısmının tatil için Marmaris'i tercih ettiğini söyledi. İngiltere tatil rezervasyonlarının yüzde 30'unun kendi firmaları tarafından yürütüldüğünü belirten Bramley, Türkiye'ye yapılan uçuşlarının büyük kısmını Dalaman'a gerçekleştirdiklerini belirtti. Gerçekleşen turizm ilişkisinden oldukça memnun olduklarını ve 2025 yılı için planlamayı biraz daha öne çekerek 14 Mart tarihinde başlayarak Kasım ayı sonuna kadar uçuş gerçekleştirmeyi hedeflediklerini iletti.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan ise şunları söyledi: "İngiltere bizim en önemli turizm partnerimiz. Bu nedenle bu bölgeye her zaman ağırlık veriyoruz. Gerek Londra Turizm Fuarı'na katılarak gerekse dijital reklam çalışmalarımızla İngiltere ile turizm ilişkilerimizi son birkaç yılda daha da ilerlettik. Ekonomik dalgalanmanın en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, maalesef son birkaç senede epey darbe aldı. Biz de hem ikili ilişkilerimizle hem de iş birliği partnerlerimizle turizm sektörümüzü büyütmek ve pazar payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Firma bu anlamda en önemli ortaklarımızdan biri. İngiltere'de yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yıl direkt uçuşlar 22 Kasım tarihine kadar devam edecek. Biz de önümüzdeki yılın destinasyon tanıtım kampanyalarını ve fuar takvimimizi belirledik. Kış mevsimi boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - MUĞLA