İngiltere perakende satışları 3. çeyrekte yüzde 0,7 arttı, eylülde yüzde 0,4 düştü - Son Dakika
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İngiltere perakende satışları 3. çeyrekte yüzde 0,7 arttı, eylülde yüzde 0,4 düştü

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İngiltere'de perakende satışlar, ONS verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 arttı. Sıcak havanın etkisiyle yiyecek, içecek ve akaryakıt satışlarındaki artış yükselişe katkı sağladı; satışlar eylülde önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

İngiltere'de perakende satışlar, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 arttı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz-eylül dönemine ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede perakende satışlar bu dönemde önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 yükseldi. Sıcak havanın etkisiyle yiyecek, içecek ve akaryakıt satışlarında görülen artış, bu yükselişe katkı sağladı. Akaryakıt satışlarındaki düşüş, yılın ikinci çeyreğinde perakende satışları baskılamıştı.

Öte yandan, perakende satışlar eylülde önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Bu gerilemede, giyim alanındaki satışların normal seviyelerin altında kalması etkili oldu.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, akaryakıt satışlarındaki artışın perakende satışları desteklediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında son dönemde görülen yükselişe rağmen akaryakıt satışları aylık bazda Orta Doğu'daki savaştan önce görülen seviyelere geri döndü." ifadesini kullandı.

Gıda ve içecek satışlarındaki artışın da büyümeye katkı sağladığını belirten Finselbach, bu yükselişin özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası maçları döneminde görüldüğünü, ancak gıda ve içecek satışlarının eylülde hafif gerilediğini kaydetti.

Kaynak: AA
İngiltereEkonomiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere perakende satışları 3. çeyrekte yüzde 0,7 arttı, eylülde yüzde 0,4 düştü - Son Dakika
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