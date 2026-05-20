İngiltere Rus Petrol Yaptırımlarını Hafifletti

İngiltere, üçüncü ülkelerde rafine edilmiş Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımları hafiflettiğini açıkladı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı, yaptırım uygulanan işlenmiş petrol ürünleri için genel ticaret lisansı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Lisans kapsamında, İngiltere üçüncü ülkelerde rafine edilmiş Rus jet yakıtı ve dizel gibi petrol ürünlerine yönelik yaptırımları hafifletti. Söz konusu karar, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası yaşanan enerji tedarik krizine karşı geçici bir önlem olarak değerlendiriliyor ve İngiltere'nin üçüncü ülkelerde rafine edilen Rus petrol ürünlerini ithal etmesine olanak tanıyor.

Karar nedeniyle eleştirilerin odağı olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, bu önlemlerin Rusya'ya karşı yaptırım politikasından geri adım anlamına gelmediğini belirtti.

Bu "kısa vadeli önlemlerin" tüketicileri enerji krizinin etkilerinden korumaya yardımcı olacağını söyleyen Starmer, bu adımın Rusya'yı hedef alan daha sert yeni yaptırımların "aşamalı olarak uygulamaya konulmasının bir parçası" olduğunu dile getirdi.

Starmer, "Bu karar, mevcut yaptırımların hiçbir şekilde kaldırılması anlamına gelmez, müttefiklerimizle birlikte yeni yaptırım paketleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve diğer Batı ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başlamasının ardından Rus petrolünün yanı sıra 3 binden fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştı.