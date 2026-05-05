İngiltere, Ukrayna için AB'nin Kredi Planına Katılmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Ukrayna için AB'nin Kredi Planına Katılmayı Planlıyor

İngiltere, Ukrayna için AB\'nin Kredi Planına Katılmayı Planlıyor
05.05.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, AB'nin Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi planına katılmayı düşünüyor. Zirvede mutabık kalındı.

İngiltere, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak borçlanarak Ukrayna'ya sağlamayı öngördüğü 90 milyar avroluk krediye katılmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Von der Leyen ve Starmer'in, AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri, tüketiciler, işletmeler ve ortak Avrupa güvenliğini iyileştirme konusundaki taahhüdü görüşmek üzere bir araya geldiklerine işaret edilen açıklamada, "İngiltere'nin AB'nin Ukrayna için ayırdığı 90 milyar avroluk krediye katılma planı ele alındı ve bunun AB-İngiltere savunma sanayisi ilişkisinde önemli bir adım olacağı konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya desteğin devam edeceği, Ukrayna halkının gösterdiği direnç ve cesaretin takdir edildiği kaydedildi.

İkilinin, Scaleup Europe Fonu da dahil olmak üzere İngiltere'nin Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'na katılımı konusunda görüşmelere başlamayı kabul ettikleri aktarılan açıklamada, bu fonun yenilikçi firmaları Avrupa'da tutmayı hedeflediği ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerinin ölçeklendirilmesine destek sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB-İngiltere zirvesine ilişkin ileriye dönük değerlendirmelerde de bulunulduğu belirtildi.

Bu arada, AB ülkeleri, Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avro kredi sağlamakta anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere, Ukrayna için AB'nin Kredi Planına Katılmayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:12:39. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere, Ukrayna için AB'nin Kredi Planına Katılmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.