İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %72,78 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %72,78 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık 72,78, aylık yüzde 1,11 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 71,51, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77,10 artış gösterdi.

10.07.2024 10:58
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık 72,78, aylık yüzde 1,11 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 71,51, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77,10 artış gösterdi.

TÜİK, mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 71,51 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80, işçilik endeksi yüzde 108,25 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetindeki artış daha yüksek

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65,09, işçilik endeksi yüzde 111,44 artış gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %72,78 Arttı - Son Dakika

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