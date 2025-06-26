İnşaat Malzemesi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Malzemesi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi

26.06.2025 15:31
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Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin mayıs ayında 82,5 puana çıktığını açıkladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 82,5 puana yükseldi.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları yayımlandı. Buna göre, Bileşik Endeks mayıs ayında sınırlı ölçüde artarak yılın ilk yükselişini gösterdi. Mevsimsellik olumlu etki yaratırken, ihracat pazarlarındaki korumacılık belirsizliği ise negatif etki gösterdi.

Buna rağmen Türkiye'ye dönük güvenli tedarikçi talebi görüldüğüne yer verilen rapora göre, mayıs ayında Faaliyet Endeksi önemli ölçüde artarken, Güven ve Beklenti endeksleri ise geriledi.

Gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 82,5 puana yükseldi. Bileşik Endeks, geçen yılın mayıs ayını ise 94,1 puan ile tamamlamıştı.

Yurt içi ve yurt dışındaki koşullar, Bileşik Endeks için zorlu bir döneme işaret ediyor. Bileşik Endeks'in, haziran ayında ve yılın üçüncü çeyreğinde, ilave sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenerek toparlanma çabası içinde olması bekleniyor.

Faaliyet Endeksi 2,8 puan yükseldi

Türkiye İMSAD'ın hazırladığı rapora bakıldığında Faaliyet Endeksi mayıs ayında önemli ölçüde artış gösterdi. İhracat pazarlarında tarife endişeleri temel belirleyici oldu. Öte yandan, ticaret belirsizliği Türk ürünlerine talebi artırırken, mevsimsellik etkileri bu kez olumlu yönde yansıma gösterdi.

Rapora göre, mayıs ayında Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 127,6 puana çıktı. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, geçen yılın mayıs ayı seviyesinin ise altında kaldı. Mayıs ayında yurt içi satışlar bir önceki aya göre belirgin şekilde artarken, iç talep de normalleşme başladı. İç satışlar artarken, ihracat da mayıs ayında yükselme gösterdi.

Ayrıca, küresel ticarette korumacılık endişeleri belirsizliği artırırken, pazarlarda durağanlık yükseldi. Ek olarak, Türkiye'nin güvenli tedarikçi özelliği öne çıktı. Mayıs ayında üretim artarken, cirolar da belirgin artış gösterdi.

İnşaat malzemesi sanayisinde faaliyetler, sıkılaşma politikaları ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirleniyor. Ayrıca, iç pazarda ilave sıkılaşma önlemleri ile talep normale döndü.

Faaliyet Endeksi'nin haziran ayında ve yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma sürecini sürdürmesi öngörülüyor.

Güven Endeksi 55,9 puan ve Beklenti Endeksi 67,2 puan oldu

Rapora göre, mayıs ayında Güven Endeksi sınırlı ölçüde geriledi. Güven kaybı, mayıs ayında yavaşlayarak devam etti. Mayıs ayında güven seviyesi bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek 55,9 puan seviyesine indi. Güven Endeksi, geçen yılın mayıs ayını ise 69,5 puan ile kapatmıştı.

Beklenti Endeksi, mayıs ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Küresel ticarette korumacılık endişeleri de beklentileri olumsuz etkiledi. Ek olarak, üretimde iyimserlik korundu.

Yaşanan süreçlerin etkisiyle, Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 67,2 puana indi. Geçen yılın mayıs ayında ise Beklenti Endeksi 79,5 puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Gelecek üç aya yönelik üretim ve yatırım beklentisi artarken, istihdam beklentileri ise sınırlı ölçüde düştü.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Malzemesi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika

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