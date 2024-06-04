İnşaat Malzemesi Sanayisi Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Malzemelerin Kullanımına Odaklanmalı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Malzemesi Sanayisi Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Malzemelerin Kullanımına Odaklanmalı

İnşaat Malzemesi Sanayisi Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Malzemelerin Kullanımına Odaklanmalı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, dünya genelinde yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik artan talebe paralel olarak inşaat malzemesi sanayisinin sorumluluğunun da arttığını belirtti. Küçükoğlu, sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmanın, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon emisyonlarını düşürmenin önemine dikkat çekti. Küçükoğlu, çevresel sürdürülebilirlik konusunun tüm bireyler ve kurumlar tarafından benimsenmesi gerektiğini ve küçük adımlarla büyük farklar yaratılabileceğini belirtti.

04.06.2024 14:31
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, dünya genelinde yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik artan talebe paralel olarak inşaat malzemesi sanayisinin sorumluluğunun da arttığını belirtti.

Küçükoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iklim krizi ve çevresel tehditlere dikkati çekti.

Türkiye'nin bu alanlarda gerekli önlemleri alması ve ekonomide yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Küçükoğlu, sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmanın, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Küçükoğlu, bu konuda yapılması gerekenlerin başında güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon emisyonlarını düşürmenin geldiğine işaret ederek, toplumun bilincini artırmayı hedefleyen çevresel eğitim programları ile çevre politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin artması gerektiğini belirtti.

"Dünyada yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik talep artarken inşaat malzemesi sanayisinin sorumluluğu da artıyor." ifadesini kullanan Küçükoğlu, bu doğrultuda, sürdürülebilir yapılara odaklanılması, bunun için de çevre dostu inovatif malzemeler geliştirmeye öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tayfun Küçükoğlu, çevresel sürdürülebilirlik konusunun yalnızca inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin sorumluluğunda olmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bireyler ve kurumlar, sürdürülebilirlik ve çevresel konularda duyarlı hareket etmelidir. Bunun için de öncelikli olarak doğal kaynakların verimli kullanılması, enerji verimliliğine önem verilmesi, döngüsel ekonomi prensiplerinin ön plana çıkarılması ve atıkların azaltılması gerekiyor. Küçük adımlarla başlayarak hep birlikte büyük farklar yaratabiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İnşaat Malzemesi Sanayisi Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Malzemelerin Kullanımına Odaklanmalı - Son Dakika

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