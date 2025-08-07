İnşaat Malzemesi Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İnşaat Malzemesi Üretimi Artıyor

07.08.2025 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs 2025'te Türkiye'de inşaat malzemesi sanayi üretimi %4 arttı. Alçı ürünleri lider.

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Temmuz 2025 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme 23 alt sektörün 15'inde artarken, 8'inde geriledi.

Ocak-mayıs döneminde en yüksek üretim inşaat amaçlı alçı ürünlerinde

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Mayıs 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 16 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde gerçekleşti.

İnşaat amaçlı alçı ürünlerini yüzde 13,9 ile plastik inşaat malzemeleri, yüzde 9,9 ile yalıtımlı kablolar üretimi, yüzde 9,3 ile havalandırma donanımları üretimi, yüzde 8,9 ile metalden kapı ve pencereler üretimi, yüzde 6,1 ile mermer ve granit üretimi, yüzde 5,7 ile seramik kaplama malzemeleri üretimi ve yüzde 5,4 ile demir çelik inşaat ürünleri takip etti.

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 17,9 ile seramik sağlık gereçlerinde yaşanırken, onu yüzde 16,2 ile kilit ve donanım eşyaları izledi.

Mevcut inşaat işleri seviyesi 2,3 puan arttı

Rapora göre, mevcut inşaat işleri hazirandaki gerilemenin ardından temmuzda toparlandı.

Bu kapsamda temmuzda mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan artış kaydetti. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi olumlu yansırken, mevsimselliğin etkisi de görüldü.

Siyasi beklentiler, ekonomi politikası uygulamaları ile deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri inşaat sektöründe mevcut işleri belirlemeye devam edecek.

Ekonomi politikalarında yeni faiz indirimleri mevcut işler endeksini de olumlu etkileyecek.

Yeni alınan siparişler 0,6 puan geriledi

Temmuzda yeni iş siparişleri olumsuz hava koşulları ve afetlerden olumsuz etkilenerek 0,6 puan geriledi. Yeniden başlayan faiz indirimleri yeni iş siparişleri üzerinde henüz olumlu etki oluşturmadı.

Raporda dikkati çeken bir diğer önemli gelişme ise ABD'nin ithalata yönelik yeni ilave tarife uygulamaları oldu.

ABD yönetimi, 7 Ağustos itibarıyla mevcut gümrük vergilerini korurken, ülkelere farklı oranlarda ilave tarifeler uygulamaya başlayacağını açıkladı. Türkiye'ye yüzde 15 ilave tarife uygulanacağı belirtildi.

Türkiye, görece düşük tarife oranıyla ABD pazarında pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, özellikle metal ürünleri dışındaki inşaat malzemesi sanayisinin, ABD'de Asya ülkelerine uygulanan daha yüksek tarifeler karşısında rekabet avantajı elde edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Üretim, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Malzemesi Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:07:33. #7.12#
SON DAKİKA: İnşaat Malzemesi Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.