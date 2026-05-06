İnşaat Sektöründe Yavaş Yavaş Toparlanma
Albayrak, inşaat sektörünün 2026'nın ilk çeyreğinde toparlanma sinyalleri verdiğini açıkladı.

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, inşaat ve gayrimenkul sektörünün yılın ilk çeyreği itibarıyla toparlanmaya başladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, durgun seyreden bir dönemin ardından 2025 yılında başlayan hareketlenmenin dikkati çekici şekilde sürdüğünü kaydetti.

Albayrak, sektörel açıdan 2025'in çok iyi bir yıl olmadığına işaret ederek, piyasalardaki finansmana ulaşım zorluğunda olumsuz etkilerin pek çok sektör gibi inşaat ve gayrimenkul sektöründe de görüldüğünü aktardı.

Sektörel anlamda 2026'nın ilk üç ayının toparlanma sinyallerini verdiğini vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında satışlar beklenenin altında gelirken, şubatta ciddi bir toparlanma oldu ve satışlar arttı. Mart ayında ise artış dengeli şekilde devam etti. Ev almak isteyen bir kesim her zaman var ama faizler yüksek olduğu için piyasadaki hareket sınırlı kalıyor ve istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz. Konut üreticileri yüksek finansman maliyetleri nedeniyle temkinli davranıyor. Banka kredilerine erişim zor olduğu için arz artışı sınırlı kaldı. Diğer yandan İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerdeki kentsel dönüşüm projeleri ve kamu destekli projeler önemli bir hareketlilik sağlıyor ve sektörü canlı tutuyor. Konut satış rakamları da yukarı yönlü hareketini çok büyük ivmelenmeler olmasa da sürdürüyor. Kısacası, piyasa çok güçlü değil ama durgun olduğunu da söyleyemeyiz. İnsanlar daha dikkatli ve seçici olarak ev almaya devam ediyor."

Albayrak, insanların daha dikkatli ve seçici olarak ev almaya devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle elinde peşin parası olanlar için yatırımın en doğru zamanı diyebiliriz. Kira vermek istemeyen, kendi evinde oturmak isteyen ya da yatırım sonrası kira beklentisi olan kesim için uygun zamanlardayız. Çünkü, konut fiyatları şu an daha önceki dönemlere kıyasla daha dengeli seyrediyor. Ayrıca ileride konut kredi faizlerinde bir düşüş olduğunda fiyatlar talep hareketlenmesinden dolayı yükselebilir. Sektörümüzün tekrar ekonomide lokomotif sektör olarak yerini alması için sektörün arsa bulma sorununun çözülmesi, inşaat maliyet girdilerinin dengelenmesi, kentsel dönüşümü hızlandırıcı desteklerin oluşturulması ve sürdürülebilir finansman kaynaklarının sağlanması şeklinde bir takım tedbirlerin alınması da sektöre katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
