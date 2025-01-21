İnsansız Hava Araçlarına Yeni Çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

İnsansız Hava Araçlarına Yeni Çözüm

İnsansız Hava Araçlarına Yeni Çözüm

Samsun Yurt Savunma'nın UNIROBOTICS'i, C-UAS sistemi ile insansız hava araçlarına karşı etkili tedbirler geliştirdi.

21.01.2025 12:57
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Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden UNIROBOTICS'in geliştirdiği İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (C-UAS) testleri başarıyla tamamlandı.

Türk savunma sanayi bünyesinde yeni bir entegrasyon başarısına imza atıldı. CANiK'in de bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri sahip oldukları yetenekleri birleştirerek son dönemde önemli tehdide dönüşen insansız hava araçlarına karşı etkili bir karşı tedbir sistemi geliştirdi.

Grup bünyesinde uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), robotik teknolojiler, otonom sistemler ve elektro-mekanik çözümler üzerine yoğunlaşan UNIROBOTICS'in bir süredir üzerinde çalıştığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems)) testleri başarıyla tamamlandı.

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeği ile donatılan TRAKON UKSS, özellikle C-UAS operasyonları kapsamında savunma yeteneklerini artırmak üzere tasarlandı.

Ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü, kara ve deniz görevleri için kritik bir çözüm sunarak, farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor. TRAKON, radar entegrasyonu sayesinde, farklı tiplerdeki dron tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesini başarılı bir şekilde ortaya koydu ve bu alandaki üstünlüğünü sergiledi.

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin açıklamasında, dünyada göz ardı edilemeyecek bir tehdit haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen C-UAS çözümünün, TRAKON UKSS ile etkili şekilde çalıştığını söyledi. İnsansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini başarıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Baç, "Çözümlerimizi geliştirirken muharebe sahasındaki son kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkatle dinliyor ve bu ihtiyaçları yakından takip ederek yenilikçi çözümler üretiyoruz. UNIROBOTICS ve CANiK'in grup bünyesindeki yetkinlikleri birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, dünyanın en düşük dağılımına sahip 12.7x99mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON UKSS, üstün stabilizasyon, atış kontrol sistemi ve elektro-optik altyapısı ile tüm rakiplerine karşı ciddi bir fark oluşturmaktadır. UNIROBOTICS savunma sanayimizde yüksek teknoloji alanında önemli bir konuma sahiptir ve başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknoloji çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnsansız Hava Araçlarına Yeni Çözüm - Son Dakika

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