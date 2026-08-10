Intel 15 Milyar Dolarlık Hisse Senedi Arzı Yapacak - Son Dakika
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Intel 15 Milyar Dolarlık Hisse Senedi Arzı Yapacak

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Intel, çip talebindeki artışla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı ve büyüme fırsatlarını değerlendirecek.

NEW ABD'li çip şirketi Intel, taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını duyurdu.

Intel'den söz konusu hisse senedi arzına ilişkin yapılan açıklamada, yapay zekaya yönelik yatırımların etkisiyle çip talebinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğine işaret edilerek bu alanda önemli büyüme fırsatları olduğu vurgulandı.

Tutarı 15 milyar dolar olacak hisse senedi arzından elde edilecek net gelirin, sermaye harcamaları ve genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu arzın, Intel'in güçlü bilançosunu koruma ve yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu sürdürme taahhüdünü yerine getirirken önündeki büyüme fırsatlarının peşinden gitmesine daha fazla olanak sağlaması amaçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işlemin aracı kurumlarına toplamda 2,25 milyar dolara kadar ek adi hisse senedi satın alma yönünde 30 günlük bir opsiyon tanınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Halka arz için yetkilendirilen aracı kurumlar, açıklamada JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup Global Markets şeklinde sıralandı.

Intel'in hisseleri söz konusu duyuru sonrasında işlem gününe yüzde 3'ün üzerinde kayıpla başladı.

Şirketin hisseleri, cuma günü piyasa kapanışı itibarıyla bu yılın başından bu yana yüzde 175 değer kazanmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Intel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel 15 Milyar Dolarlık Hisse Senedi Arzı Yapacak - Son Dakika

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