Intel'in iki donanım güvenliği ödülünde Türk imzası öne çıktı - Son Dakika
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Intel'in iki donanım güvenliği ödülünde Türk imzası öne çıktı

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Intel'in donanım güvenliğine katkıyı ödüllendirdiği iki ödülde Türk araştırmacılar öne çıktı. Kalıcı Etki Ödülü satır darbeleme çalışmasına, Güncel Yayın Ödülü ise Chronus bildirisine verildi; Chronus'un dokuz yazarından yedisi Türk, beşi TOBB ETÜ'de yetişti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Intel tarafından verilen iki donanım güvenliği ödülüne Türk araştırmacılar damgasını vurdu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden (TOBB ETÜ) yapılan açıklamaya göre, Intel, donanım güvenliğine katkı yapan akademik çalışmaları 2021'den bu yana ödüllendiriyor.

Şirket, en az 10 yıl önce yayımlanıp donanım güvenliği alanını kalıcı olarak etkileyen çalışmalara Kalıcı Etki Ödülü (Test of Time Award) veriyor. Ödüle bu yıl, satır darbelemeyi (RowHammer) ilk kez ortaya koyan 2014 tarihli "Flipping Bits in Memory Without Accessing Them" başlıklı çalışma layık görüldü.

Yoongu Kim, Ross Daly, Jeremie Kim, Chris Fallin, Ji Hye Lee, Donghyuk Lee, Chris Wilkerson, Konrad Lai ve Türk bilgisayar bilimcisi Prof. Dr. Onur Mutlu'nun imzasını taşıyan çalışma, dünyanın üç büyük bellek üreticisinden sınanan bellek modüllerinin yüzde 80'inden fazlasında satır darbelemenin ortaya çıktığını göstermişti.

Intel, çalışmayı, satır darbeleme adıyla bilinen DRAM bozulma hatalarını ilk kez gözler önüne seren çığır açıcı bir araştırma olarak tanımladı.

Son iki yılda yayımlanan çalışmalara verilen Güncel Yayın Ödülü'nü (Recent Publication Award) de Oğuzhan Canpolat, Giray Yağlıkçı, Geraldo F. Oliveira, Ataberk Olgun, Nisa Bostancı, İsmail Emir Yüksel, Haocong Luo, Prof. Dr. Oğuz Ergin ve Prof. Dr. Onur Mutlu'nun imzasını taşıyan "Chronus: Understanding and Securing the Cutting-Edge Industry Solutions to DRAM Read Disturbance" başlıklı bildiri kazandı.

Satır darbeleme açığına karşı sanayinin geliştirdiği en yeni korumayı 11 yıl sonra inceleyip güçlendiren çalışma için ödülü, törende yazarlar adına Giray Yağlıkçı aldı. Chronus'un dokuz yazarından yedisi Türk, beşi de TOBB ETÜ'de Prof. Dr. Oğuz Ergin'in öğrencisi olarak yetişti.

Chronus'un baş yazarı Oğuzhan Canpolat, Oğuz Ergin'in yönettiği TOBB ETÜ Kasırga Mikroişlemciler Laboratuvarının mikroişlemci tasarım takımında yetişti. Chronus, Canpolat'ın TOBB ETÜ'de Ergin'in danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinin konusuydu.

Chronus'un 9 yazarından 5'i Kasırga'da yetişti. Kasırga takımları, TEKNOFEST Çip Tasarım Yarışması'nda 4 yıl üst üste toplam 5 birincilik kazandı.

Kaynak: AA
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