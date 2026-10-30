Intel'in üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 düşüşle 3,3 milyar dolara indi - Son Dakika
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Intel'in üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 düşüşle 3,3 milyar dolara indi

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Intel, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelirini yıllık yüzde 21 artırarak 16,5 milyar dolara taşıdı ancak net karı yüzde 18 azalarak 3,3 milyar dolara indi. Şirketin kar ve geliri piyasa beklentilerini aşsa da dördüncü çeyrek tahminleri beklentileri karşılamadı.

NEW ABD'li çip üreticisi Intel'in net karı, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18 azalış gösterdi.

Intel, 2026'nın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,7 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 18 azalışla 3,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 4,1 milyar dolar net kar bildirmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 90 sent kar açıklayan Intel, 2026'nın aynı döneminde ise hisse başına 60 sent kar elde etti.

Intel, dördüncü çeyrekte 15 ila 16 milyar dolar arasında gelir beklediğini ve hisse başına 10 sent kar öngördüğünü bildirdi.

Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı. Intel'in dördüncü çeyreğe yönelik tahminleri ise beklentileri karşılayamadı.

Kişisel bilgisayar sektöründe yavaşlamaya dikkat çekildi

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan, kişisel bilgisayar sektöründe kısa vadeli ters rüzgarlara rağmen, şirketin çiplerine olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner de kişisel bilgisayarlarda yavaşlamanın en azından gelecek yılın ilk yarısına kadar devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Ancak geniş portföy genelindeki fırsatlar konusunda iyimser olduklarını vurgulayan Zinsner, "Arzı artırmak ve gelecekteki büyümeyi desteklemek amacıyla kapasite ve işletme sermayesine disiplinli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiIntelSon Dakika

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