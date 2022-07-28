İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek - Son Dakika
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İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek

28.07.2022 08:32
İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca sadece kablolu ortamdan tek il yayın lisansı olan bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansına sahip olmaksızın uydu TV, tek il yayın lisansı hariç kablo TV, internet TV ve isteğe bağlı hizmet yayın lisansı veya yayın izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların uydu ortamından yapıldığı kabul edilecek.

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

Yönetmelik, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek - Son Dakika
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