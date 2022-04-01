İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek! - Son Dakika
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İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!

01.04.2022 08:09
İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!

Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti.

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Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek! - Son Dakika


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