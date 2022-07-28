İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem - Son Dakika
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İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem

28.07.2022 09:40
İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; internet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca sadece kablolu ortamdan tek il yayın lisansı olan bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansına sahip olmaksızın uydu TV, tek il yayın lisansı hariç kablo TV, internet TV ve isteğe bağlı hizmet yayın lisansı veya yayın izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların uydu ortamından yapıldığı kabul edilecek.

DİLEKÇEYE EKLENECEK

İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçeye eklenecek.

Yönetmelik, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

YORUMLAR
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İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek İnternet reklamlarında, şikayet edilen internet adresi uzantısı ve reklam örnekleri dilekçeye eklenecek ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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