Kuyumcu Uyarıyor: İnternetten altın alışverişi riskli olabilir! - Son Dakika
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Ekonomi

Kuyumcu Uyarıyor: İnternetten altın alışverişi riskli olabilir!

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Siirt'te kuyumcu esnafı, internetten alınan altının sahte olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İnternetten yapılan altın alışverişlerinde sahte ve düşük gramajlı altınlarla karşılaşılabileceği belirtilirken, vatandaşlara tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden altın almaları önerildi.

29.05.2024 17:40  Güncelleme: 17:55
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Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ürün ve hizmet internetten alınmaya başladı. Neredeyse her ürünü internetten sipariş vermek bu kadar kolaylaşmışken altın alışverişleri de internetten yapılmaya başlandı. Düğün sezonunun başlamasıyla internetten altın alışverişi de çok yaygınlaştı. Ancak internetten altın alımı riskleri de beraberinde getiriyor. Kuyumcu esnafı, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı. İnternetten yapılan alışverişlerde sahte ve düşük gramajlı altın ile karşılaşılabileceği belirtildi.

Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, vatandaşların farklı mercilerden altın alma durumlarına geçiş yaptıklarını ve özellikle internet üzerinden satın alınan altının sahte olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

"ÇOK DAHA FAZLA BİR DEĞER BİÇİYORLAR"

"Bazen biz bile internet üzerinden satın alınan altınların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğunu anlayamıyoruz" diyen Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Instagram'da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL'lik ürün 15 bin TL'ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun. Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki, işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun altını eline alıyorsun helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Kuyumcu Uyarıyor: İnternetten altın alışverişi riskli olabilir!
Kaynak: İHA

Alışveriş, Siirt, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumcu Uyarıyor: İnternetten altın alışverişi riskli olabilir! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sert: Kuyumcuda farkli sanki.Aradaki alsat makasi uçuk. 3 0 Yanıtla

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