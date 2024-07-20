IPARD III Kapsamında Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi Yeniden Şekillendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

IPARD III Kapsamında Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi Yeniden Şekillendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi yeniden düzenlendi. Komitedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gözlemcilerin temsilcileri değişikliğe uğradı. Ayrıca, IPARD II Programı ile ilgili iş ve işlemler için yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 2025 yılına kadar geçerli olacak.

20.07.2024 09:51
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Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında yeniden şekillendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin tanımı ve yapısı IPARD III kapsamında yeniden düzenlendi.

Komitedeki kamu kurum ve kuruluşları ve ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gözlemcilerinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 5 Temmuz 2012 tarihli "Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

IPARD II Programı ile ilgili iş ve işlemler için yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2025'e kadar uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IPARD III Kapsamında Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi Yeniden Şekillendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: IPARD III Kapsamında Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi Yeniden Şekillendirildi - Son Dakika
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