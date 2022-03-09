İpekyolu'nda fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, zabıta ekipleriyle birlikte stok incelemeleri, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimlerine katıldı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Şube Müdürlüğü Gıda Denetim Şefliği, Van Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yürüttüğü kapsamlı denetimlere katılan Başkan Vekili Aydın, yerinde incelemelerde bulundu. Stokçuluğun yanı sıra ayrıca satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yapan Başkan Vekili Aydın, "İpekyolu ilçesinde stokçuluk, fahiş fiyat denetimleri, gıda denetimleri hem belediyemiz hem İl Ticaret Müdürlüğümüz hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber yürütmekteyiz. Şu ana kadar yapılan denetimlerde gerek gıda maddelerinde olsun gerek diğer temel ihtiyaç maddelerinde olsun herhangi bir stok durumunun olmadığını, marketlerin satışlarına devam ettiğini, fiyat uyuşmazlıkları olmadığını gördük. Biz bunun dışında da fiyatları marketler bazında denetleyerek aralarındaki farkları denetliyoruz. Yapmış olduğumuz denetimler sonucunda cezai işlem gerektiren durumlar karşısında hem Zabıta Müdürlüğümüz hem de İl Ticaret Müdürlüğümüz gerekli işlemleri uygulamaktadır. Sadece fiyat denetimleri yapmıyoruz, bunun yanında da gıdaların üretim ve tüketim tarihlerini kontrol ederek hemşehrilerimize sağlıklı gıdaların ulaştırılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Özellikle son günlerde vatandaşlardan sıkça gelen 'marketler sıvı yağları stokluyor, raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor' şikayetleri üzerine denetimlerini yürüten ekipler, ilçe sınırlarında çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler. - VAN