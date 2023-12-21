İpsala OSB için yer tahsisi yapılan firmalarla sözleşme imzalandı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde 350 dönüm alana kurulacak organize sanayi bölgesinde 350 dönümlük alana yatırım yapacak sanayicilerle Edirne Valiliği arasında yer tahsisi sözleşmesi imzalandı.

Edirne Valiliği ile İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsis edilen firma yetkilileri arasında anlaşma sağlandı. Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden firma yetkilileri, bölgeye yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Yapılan görüşmeler sonrası firma yetkililerinin katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde gazetecilere açıklama yapan Vali Yunus Sezer, firmalara tahsis aşamasına geldiklerini ve 2024 yılı içerisinde birçok firmanın binalarını bitirmiş ve inşa etmeye başlamış olduğunu göreceklerini ifade etti.

Edirne için önemli adımlar atıldığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yaklaşık 3 aydır özellikle Keşan, Uzunköprü ve İpsala'da organize sanayi bölgelerinin kurulması ile ilgili bir süreci devam ettirdiklerini aktardı. Keşan ve İpsala'da sürecin tamamlandığını söyleyen Vali Sezer, firmalara tahsis aşamasına geldiklerini ve 2024 yılı içerisinde birçok firmanın binalarını bitirmiş ve inşa etmeye başlamış olduğunu göreceklerini ifade etti.

Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne de İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nden yer tahsis ettiklerini belirten Vali Sezer, Türkiye'nin en büyük çeltik alımı ve paketlemesiyle ilgili fabrikayı da sene sonuna kadar tamamlayacaklarını vurguladı.

"Tarıma dayalı sanayi tesisleri olacak"

Bölgede önemli ve büyük bir yatırım yapacaklarını belirten Vali Sezer, "Hem Tarım Bakanımıza hem Tarım Kredi Genel Müdürlüğü ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Daha önce Keşan'a planlanmıştı ama İpsala daha hızlı davrandı o bölgede başladık. Çok kısa sürede 2024'ün başında temel atıp orada çalışmalarına başlayacaklar. Tarıma dayalı sanayi tesisleri olacak. Çevreye duyarlı ve çevreyi kirletmeyecek tesislere yer vereceğiz. Bunu da destekleyeceğiz. Hem önemli istihdam kaynağımız olacak hem de İlimize ve ülkemize katma değeri olan tesisler olacak" dedi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de yatırımların bölge halkı ve Edirnelilere hayırlı olmasını diledi. Firma yetkilileri de yapacakları yatırımlarla bölgeyi kalkındırmak ve katkı sağlamak istediklerini ifade ettiler.