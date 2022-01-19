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İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti - Son Dakika

İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti

19.01.2022 20:39

İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün boyunca durdurdu. Akışın, 17 Ocak itibariyle azaltıldığı öğrenildi.

İran Milli Gaz Şirketi, (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu.

17 OCAK'TA AZALMAYA BAŞLADI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

TEKNİK ARIZA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.

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Doğalgaz, Türkiye, Ocak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti - Son Dakika
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