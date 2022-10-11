İran'dan doğalgaz akışı yeniden başladı - Son Dakika
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İran'dan doğalgaz akışı yeniden başladı

11.10.2022 14:03
İran'dan doğalgaz akışı yeniden başladı

İran'dan doğalgaz akışı bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden başladı.

İran'dan doğalgaz akışı bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden başladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), İran- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-10 Ekim arasında gerçekleştirilen planlı bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını, 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışının başladığı aktarıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'dan doğalgaz akışı yeniden başladı - Son Dakika

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