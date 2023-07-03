Kimseyi bulamayınca İran'dan çoban getirttiler! Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor - Son Dakika
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Kimseyi bulamayınca İran'dan çoban getirttiler! Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor

03.07.2023 14:08

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde Hakkari'de yerli çoban bulamayan besiciler, komşu ülkeden çoban getirmeye başladı. Aylık 20 bin TL ücret ve yemek karşılığında İran'dan Türkiye'ye gelerek çobanlık yapmaya başlayan Ali Ahmedi, sürüye bakmanın yanı sıra süt sağıp, peynir, yoğurt ve tereyağı yapan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da yardım ediyor.

Hakkari'de aylık 20 bin TL ücret ve yemek masraflarına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan hayvanlarına bakması için Ali Ahmedi'yi (37) getirdi. Boybeyi köyünde sürüye bakan Ali Ahmedi, "Çobanlık zor ama ailemin geçimini sağlıyorum" dedi.

İranlı çoban Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor

KOMŞU İRAN'DAN ÇOBAN GETİRMEYE BAŞLADILAR

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde besiciler, özellikle yerli çoban bulamıyor. Çözüm için harekete geçen besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı. Aylık 20 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifine olumlu yanıt veren İranlı Ali Ahmedi, Boybeyi köyünde çobanlık yapıyor. Sürüye bakmanın yanı sıra süt sağıp, peynir, yoğurt ve tereyağı yapan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da yardım eden Ali Ahmedi, İran'da iş imkanının kısıtlı olduğunu söyledi.

İranlı çoban Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor

"TÜRKÇE BİLMEDİĞİM İÇİN KÜRTÇE DİYALOG KURABİLİYORUM"

4 ay boyunca Hakkari'de çobanlık yapacağını belirten Ali Ahmedi, "700 küçükbaş hayvan sürüsüne bakıyorum. Türkçe bilmediğim için yöre insanı ile Kürtçe diyalog kurabiliyorum. Ailemin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorum. Aylık 20 bin TL ücret alıyorum. Çobanlık zor bir meslek ama mecbur çalışıyoruz. Yaylaya süt sağmaya gelen kadınlara da zaman zaman yardımcı oluyorum" dedi.

İranlı çoban Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor

ÇOBAN BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORLAR

Yaylada koyun kırpan besiciler de son yıllarda köydeki küçükbaş hayvan sayısının azaldığını, buna rağmen çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

İranlı çoban Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor
Kaynak: DHA
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Ali Ahmedi, Hakkari, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimseyi bulamayınca İran'dan çoban getirttiler! Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimseyi bulamayınca İran'dan çoban getirttiler! Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor - Son Dakika
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