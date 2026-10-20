IRENA La Camera COP31'de 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini öne çıkardı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılması için elektrifikasyonun hızlandırılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve sanayi ile ekonominin karbonsuzlaştırılması gerektiğini belirterek, COP31'in bu alanlarda somut adımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

La Camera, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, IRENA ile COP31 Türkiye Başkanlığı arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ve hazırlık sürecinde somut sonuçlar elde etmeye başladıklarını ifade etti.

COP31 gündeminde Türkiye'nin elektrifikasyon girişimine öncelik verilmesini önemli bulduğunu belirten La Camera, Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu bir enerji sistemi için elektriğin toplam enerji sistemi içindeki payının artırılması gerektiğini vurguladı.

Elektrifikasyonun yanı sıra elektrik şebekeleri, enerji depolama ve altyapı yatırımlarının da enerji dönüşümünün temel bileşenleri arasında yer aldığını kaydeden La Camera, COP29'da üzerinde uzlaşılan başlıkların devam ettirilmesinin uluslararası iklim çalışmalarında tutarlılık sağlayacağını dile getirdi.

Elektrifikasyon için şebekelerin bağlantılı ve esnek olması gerekiyor

Enerji sisteminde elektrifikasyon oranının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi doğrultusunda yalnızca elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının yeterli olmayacağını belirten La Camera, elektriğin sistem içinde dağıtılmasını sağlayacak altyapının da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

La Camera, "Şebekelerin birbirine bağlı, esnek ve dengeli olması çok önemli. İstenen sonuca ulaşmak için altyapı kilit önemde. Binalar, otomobiller, ulaşım ve sanayi gibi daha önce elektrifikasyonu zor kabul edilen alanlarda dönüşüm hızlandı. Yapay zeka ve veri merkezleri de elektrik talebini artıran unsurlar arasında. Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyum sağlamak için sanayinin ve ekonominin karbonsuzlaştırılması gerekiyor. Artan enerji ve elektrik talebi de bu süreçte dikkate alınmalı. COP31 küresel iklim hedeflerinden uygulamaya geçiş sürecinde önemli bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 kapsamında hazırlanan elektrifikasyon taahhüdünün bu başlıkları kapsamlı biçimde ele aldığını aktaran La Camera, mümkün olduğunca çok ülkenin taahhüde destek vermesini beklediklerini ve IRENA'nın da bu yönde çalışacağını bildirdi.

Yeterli sayıda ülkenin desteğinin sağlanması halinde elektrifikasyon taahhüdünün müzakere sürecine de katkı sunabileceğini belirten La Camera, girişimin COP31'in iklim hedeflerini somut uygulamalara dönüştürme amacını desteklediğini ifade etti.

La Camera, girişime yönelik güçlü bir ilgi ve katılım bulunduğunu, ancak bazı ülkelerin sürece direnç gösterebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Girişime yönelik güçlü bir ilgi ve katılım bulunuyor. Ancak bazı ülkeler sürece direnç gösterebilir. Türkiye, farklı pozisyonlar arasında arabuluculuk yaparak olumlu sonuç alınmasına katkı sunabilir. Bu süreçte müzakerelere liderlik edecek Avustralya ile işbirliği de önem taşıyor."

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli güçlü

Türkiye'nin güneş, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde de bulunan La Camera, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki temel engellerden birinin mevcut elektrik şebekelerinin yeni kapasiteyi karşılamakta yetersiz kalması olduğunu söyledi.

Türkiye'de yenilenebilir kaynakların 2025'te elektrik üretiminin yüzde 43'ünü karşıladığını belirten La Camera, bu alandaki ilerlemenin sürdürülmesi için ülkelerin elektrik bağlantılarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Orta Asya ile Avrupa arasında bir köprü niteliğindeki stratejik konumuna dikkati çeken La Camera, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması için şebeke altyapısının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Bazı durumlarda hukuki ve düzenleyici çerçevenin de daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınmasına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten La Camera, Türkiye'nin jeotermal enerji alanındaki potansiyelinin de önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

La Camera, jeotermal enerjinin günün her saatinde üretim sağlayabilmesi sayesinde doğal bir batarya işlevi gördüğünü belirterek, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisine yönelik yatırımlarını da olumlu değerlendirdi. Türkiye'nin enerji dönüşümü yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Şebekeler maliyet değil, yatırım

Elektrik altyapısının geliştirilmesinde finansmana erişimin önemine değinen La Camera, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan finansman sağlayabilecek konumda olduğunu belirtti.

Şebeke yatırımlarının yalnızca bir maliyet kalemi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan La Camera, altyapının kurulmasıyla şirketlerin ürettikleri elektriği şebekeye verebileceğini ve sundukları hizmet karşılığında gelir elde edebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarının ilgisini çektiğini belirten La Camera, ülkenin ihtiyaç duyduğu finansmana erişim konusunda şimdiye kadar başarılı bir performans sergilediğini sözlerine ekledi.