İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'a konum verisi için 403 milyon avro ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'a konum verisi için 403 milyon avro ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google'ın kullanıcı konum verilerini AB kurallarına aykırı işlediği gerekçesiyle şirkete 403 milyon avro para cezası kesti. Kurum, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini talep etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi.

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı.

Buna göre, çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından, 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Google'a kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle 403 milyon avro ceza verilmesine karar verildi.

Google, "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi"ndeki konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu ve adilliği, "konum doğruluğu"ndaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumu kanıtlayamaması ve bu üç özelliğin tümüne ilişkin şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle cezaya çarptırıldı.

İrlanda DPC, Google'ın 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesini istedi.

İrlanda DPC, Google'ın Avrupa'daki merkezinin bu ülkede bulunması nedeniyle şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiGoogleDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
15:23
Yıllar önce yaptığı başına iş açtı Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıllar önce yaptığı başına iş açtı! Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:09
“Parası olan yapar“ dönemi bitiyor TFF’den Türk futbolunu sarsacak karar
"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
15:02
Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu“ ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 15:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'a konum verisi için 403 milyon avro ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement