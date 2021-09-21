Üye Girişi
İş adamı Fatih Çelik: "Ege'ye göç devam ediyor" - Son Dakika

İş adamı Fatih Çelik: "Ege'ye göç devam ediyor"

21.09.2021 16:59
İş adamı Fatih Çelik:

Yaz sezonunun bitmesine rağmen Ege kıyılarına göçün artması, emlak fiyatlarını da yükseltti.

Yaz sezonunun bitmesine rağmen Ege kıyılarına göçün artması, emlak fiyatlarını da yükseltti. İş adamı Fatih Çelik, Muğla'nın kıyı kesimlerine göç eden insanların çok fazla olduğunu bunun sebebinin ise pandemi şartları ve büyükşehirlerdeki yaşamın yorucu olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Büyükşehirlerde yaşayan insanların özellikle Muğla kıyılarına göç alması emlak fiyatlarını da yükseltti. Son dönemlerde pandeminin etkisiyle de Muğla kıyılarından ev alan insan sayısı neredeyse 4 katına çıktı. Pandeminin yanı sıra büyükşehirlerin yorucu hayatından kaçmak isteyen insanlar da özelikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göçek, Akyaka gibi turizm kentlerine tercih etmeye başladı. Yazlıkçılar kış aylarında da ikinci konutlarında yaşamaya başlarken, evleri olmayan kişiler de sahil kasabalarından ev almaya başladı. Arz ve talebin oluşması inşaat firmalarının da yeni projeler ortaya koymasına neden oldu.

Ekolojik yaşam projeleri ilgi odağı oluyor.

Ege sahillerinde özellikle Muğla'da konut proje şekillerinin bile değiştiğini ve artık insanların tabiatla iç içe sakin bir yaşam sürmek istediğini kaydeden Fatih Çelik, ekolojik yaşam projelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İnsanlar yeniden özüne dönüyor

Ekolojik yaşamı özleyen insanların yeniden köy hayatına döndüğünü ifade eden Fatih Çelik "Yaptığımız araştırmalar sonucunda Muğla kıyılarındaki köylere insanlar yerleşmeye başladı. Köylerden ev alanlar, ekolojik bir yaşam içerisinde hayatlarını sürdürmek isteyenler, Büyükşehirlerin yorucu hayatından sıkılan insanlar, Ege kıyılarına akın etmeye özellikle köylere yerleşmeye başladı. Biz de bu talep doğrultusunda ilk etapta 50 villa ikinci etapta 50 villa projemizle toplamda 100 villayla insanlara doğa ile iç içe yaşayan ekosisteminin içerisinde bulunan sesiz, sakin büyükşehirlerin yorucu hayatından uzak, bir proje gerçekleştirdik. Çünkü bizim yapacağımız projede insanlar kendi yetiştirdiği sebzeleri, meyveleri yiyecek. Doğanın saf ve temiz kokusunda yaşayacak. Organik beslenip, sesiz ve bir o kadar da huzurlu bir yaşam içerisinde olacaklar" diyerek proje kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören 'Akyaka Doğal Yaşam Villaları' ile Covid-19'dan arınmış bir yaşam tarzı vaat ettiklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören ve Muğla'ya çok yakın olan projenin Marmaris'e 32, Gökova'ya 11, Köyceğiz'e 30, Bodrum-Milas Havalimanı'na 60 km uzaklıkta olmasının ise ayrı bir avantaj olduğu belirtildi. - MUĞLA

İş adamı Fatih Çelik: Ege'ye göç devam ediyor

Fatih Çelik, Emlak, GÖÇ, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş adamı Fatih Çelik: 'Ege'ye göç devam ediyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 17:24 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi 17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı
Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi 16:59 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı 16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor 15:44 Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor 15:28 KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
17:00 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
16:58 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu         
17:25
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir         
17:10
Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir         
15:46
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası         
13:57
Sürücüleri çileden çıkaran düğün eğlencesi! Yol kapatıp, havaya ateş ettiler Sürücüleri çileden çıkaran düğün eğlencesi! Yol kapatıp, havaya ateş ettiler         
13:32
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 17:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: İş adamı Fatih Çelik: "Ege'ye göç devam ediyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement