İş adamı Fatih Çelik: "Ege'ye göç devam ediyor"

Yaz sezonunun bitmesine rağmen Ege kıyılarına göçün artması, emlak fiyatlarını da yükseltti. İş adamı Fatih Çelik, Muğla'nın kıyı kesimlerine göç eden insanların çok fazla olduğunu bunun sebebinin ise pandemi şartları ve büyükşehirlerdeki yaşamın yorucu olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Büyükşehirlerde yaşayan insanların özellikle Muğla kıyılarına göç alması emlak fiyatlarını da yükseltti. Son dönemlerde pandeminin etkisiyle de Muğla kıyılarından ev alan insan sayısı neredeyse 4 katına çıktı. Pandeminin yanı sıra büyükşehirlerin yorucu hayatından kaçmak isteyen insanlar da özelikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göçek, Akyaka gibi turizm kentlerine tercih etmeye başladı. Yazlıkçılar kış aylarında da ikinci konutlarında yaşamaya başlarken, evleri olmayan kişiler de sahil kasabalarından ev almaya başladı. Arz ve talebin oluşması inşaat firmalarının da yeni projeler ortaya koymasına neden oldu.

Ekolojik yaşam projeleri ilgi odağı oluyor.

Ege sahillerinde özellikle Muğla'da konut proje şekillerinin bile değiştiğini ve artık insanların tabiatla iç içe sakin bir yaşam sürmek istediğini kaydeden Fatih Çelik, ekolojik yaşam projelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İnsanlar yeniden özüne dönüyor

Ekolojik yaşamı özleyen insanların yeniden köy hayatına döndüğünü ifade eden Fatih Çelik "Yaptığımız araştırmalar sonucunda Muğla kıyılarındaki köylere insanlar yerleşmeye başladı. Köylerden ev alanlar, ekolojik bir yaşam içerisinde hayatlarını sürdürmek isteyenler, Büyükşehirlerin yorucu hayatından sıkılan insanlar, Ege kıyılarına akın etmeye özellikle köylere yerleşmeye başladı. Biz de bu talep doğrultusunda ilk etapta 50 villa ikinci etapta 50 villa projemizle toplamda 100 villayla insanlara doğa ile iç içe yaşayan ekosisteminin içerisinde bulunan sesiz, sakin büyükşehirlerin yorucu hayatından uzak, bir proje gerçekleştirdik. Çünkü bizim yapacağımız projede insanlar kendi yetiştirdiği sebzeleri, meyveleri yiyecek. Doğanın saf ve temiz kokusunda yaşayacak. Organik beslenip, sesiz ve bir o kadar da huzurlu bir yaşam içerisinde olacaklar" diyerek proje kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören 'Akyaka Doğal Yaşam Villaları' ile Covid-19'dan arınmış bir yaşam tarzı vaat ettiklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören ve Muğla'ya çok yakın olan projenin Marmaris'e 32, Gökova'ya 11, Köyceğiz'e 30, Bodrum-Milas Havalimanı'na 60 km uzaklıkta olmasının ise ayrı bir avantaj olduğu belirtildi. - MUĞLA