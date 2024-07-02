İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor

Ekonomi

İş Bankası, 100. yılında iştiraki İşNet ile birlikte başlattığı "100 Köye İnternet" projesiyle internete erişimi elverişsiz köylere uydu internet bağlantısı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştiraki İşNet, bu yılın başında hayata geçirilen "100 Köye İnternet" projesiyle günlük yaşamda olduğu kadar eğitim ve üretimde de önemli yere sahip internetin, kırsal alanlara da ulaşmasını destekliyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuya ilişkin değerlendirmesinde, internete erişimin hala tüm dünyada en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndaki hedefler arasında yer aldığını belirtti.

"İnternet erişimiyle köyler pazaryerine dönüşüyor"

İnternet bağlantısının sağlandığı köylerdeki dönüşüme ilişkin olarak köy sakinleriyle yaptıkları görüşmelere de değinen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin torunu olan büyüklerimiz 'Burada internet olmadığı için torunum yaz tatillerinde bize gelmiyordu. Şimdi internet olduğunu ona söyledim artık tatilde bize gelecek' dedi. Öğretmenler, 2000'li yıllardaki projeyle köy okullarına da yerleştirilmiş olan akıllı tahtaların internetle birlikte kullanılabilir hale geldiğini söyledi. İnternet erişimi, yaptığı el işini, ürettiği ürünü satmak isteyen köy sakinleriyle müşterileri buluşturarak köyü pazar yerine çevirme imkanı sağlıyor. Bunlar projenin en öne çıkan sonuçları oldu. Böyle bir toplumsal etkisi, sosyal boyutu olan bir projeye imza atmaktan; köylerimizin teknolojiye ve internete erişimine, geleceğin fırsatlarından yararlanmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Projeye dahil olan köyler, ilgili köyde internet bağlantısının olmaması, kablolu internet altyapısının bulunmaması, herhangi bir mobil operatörün kapsama alanının dışında kalması ya da çok kısıtlı erişimin olması, elektrik ve ulaşım imkanlarına sahip olması gibi kriterlere göre belirlendi. - İSTANBUL