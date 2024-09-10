İş Bankası'ndan Atatürk Vizyonu Konferansı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Atatürk Vizyonu Konferansı

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılına özel olarak düzenlenen 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' konferansının ikincisi, bankanın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek. Konferansta ekonomiden sanata, bilimden spora birçok konu ele alınacak ve elde edilecek gelir Anıtkabir Derneği'ne bağışlanacak.

10.09.2024 16:18
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Türkiye İş Bankası'nın geçen yıl düzenlediği "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" başlıklı uluslararası konferansın bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılına özel etkinlikleri devam ediyor.

2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" uluslararası konferansın bu yıl ikincisi, bankanın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak konferansta, yine yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu ele alacak.

Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği'ne bağışlanacak. Biletler, İş Sanat'ın internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasını yapacağı konferans, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken konuşmacılar arasında Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Krugman, Malcolm Gladwell, Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak, IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis, Prof. Dr. Philippe Aghion ve yazar Brett King yer alacak.

Ekonomi, bilim, yapay zeka ve sanat gibi çeşitli alanlarda ise Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen, kendi uzmanlık alanlarında konuşmalar yapacak.

Konferansta ayrıca Türkiye'yi temsil eden önde gelen sporcuların yer aldığı bir panel de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yaşı, 2024'ün de bankanın 100. yaşı olduğunu belirtti.

Sözen, "Arka arkaya gelen ve bizim için çok anlamlı, özel olan bu yıllarda heyecanımızı, mutluluğumuzu topluma değen projelerle paylaşmak istedik. Ülkemiz için yola çıkan İş Bankası'nın tarihine, kurulduğu zamanki misyonuna yakışacak, gelecek nesillere güzel izler bırakacak çalışmalara imza atarak ikinci yüzyılına adım atmasını arzu ettik." ifadesini kullandı.

Geçen yıl düzenledikleri ve Atatürk'ün bugün bile ilham veren öngörüsünü ortaya koydukları "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" konferansının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Sözen, "Bu yılki konferansın da gerek ülkemizden gerekse yurtdışından katılan, alanında uzman kıymetli isimlerle izleyicilerde yeni ufuklar açacağına, konferansta aktarılacak değerli görüşlerin, yorumların katılımcıların zihinlerinde farklı pencereler açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Atatürk Vizyonu Konferansı - Son Dakika

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