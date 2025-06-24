İş Bankası Elbistan'da Tarım Şubesi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İş Bankası Elbistan'da Tarım Şubesi Açtı

İş Bankası Elbistan\'da Tarım Şubesi Açtı
24.06.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, Elbistan'da tarıma yönelik hizmet sunan yeni bir şube açtı.

Türkiye İş Bankası, tarım alanında uzmanlaşmış şube yapılanması kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tarım İhtisas Şubesi'ni hizmete açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, tarıma özel hizmet sunan şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Elbistan'da hizmete açılan şubeyle, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve bölgedeki tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesini amaçlanıyor.

Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, kamu kesimi yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış kapsamında, bankanın "Meraklı Tohum Projesi" çerçevesinde 6-10 yaş arası çocuklara yönelik tarım konulu yaratıcı drama atölyesi düzenlendi.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Yeni şube tarım üreticileriyle bilgi paylaşımı yapılan bir merkez olacak

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya konulan metanet, dayanışma ve yeniden başlama iradesinin herkese umut olduğunu belirtti.

İlçenin tekrar ayağa kalkması, yeniden güçlenmesi için tarımın stratejik bir rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, şubeyi, tarımsal kalkınma noktası olarak halkın hizmetine sunduklarını aktardı.

Yılmaz, Elbistan'da buğdaydan şeker pancarına, ayçiçeğinden baklagillere kadar pek çok ürünün ekonomiyi beslediğine, ayrıca hayvancılık faaliyetlerinin de bölgenin kalkınmasına katkı sağladığına dikkati çekerek, şubenin çiftçiler için bilginin, finansmanın, teknolojinin ve emeğin birleşim noktası olacağını kaydetti.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi tarım alanındaki zorluklara işaret eden Yılmaz, tarımda toprağı koruyan, suyu verimli kullanan, teknolojiyi üretimin içine entegre eden bir dönüşümün zorunluluk olduğunu ifade etti.

Yılmaz, kuraklığa dayanıklı tohumların, anıza ekim gibi sürdürülebilir tekniklerin, doğru gübreleme ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Şubenin bu dönüşüm sürecinde çiftçilere finansman sağlamanın yanı sıra, zirai okuryazarlık eğitimleri düzenlenen, tarım üreticileriyle bilgi paylaşımı ve yol arkadaşlığı yapılan bir merkez olacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tarım sadece geçmişin değil, gençler sayesinde geleceğin mesleklerinden biri de olmalı. Gençlerimizin tarıma ilgisini artırmak için ziraat fakültelerinde öğrenim gören gençlerle bir araya geliyor, çocuklara yönelik farkındalık projeleri geliştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağa umutla bakan bir genç, sadece kendisi için değil ülkemiz için de yeşeren bir geleceğin kapısını aralar."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İş Bankası, İş Bankası, Elbistan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası Elbistan'da Tarım Şubesi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
15:46
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:22:57. #7.13#
SON DAKİKA: İş Bankası Elbistan'da Tarım Şubesi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.