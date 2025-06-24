İş Bankası Elbistan\'da Tarım Şubesi Açtı

Türkiye İş Bankası, tarım alanında uzmanlaşmış şube yapılanması kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tarım İhtisas Şubesi'ni hizmete açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, tarıma özel hizmet sunan şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Elbistan'da hizmete açılan şubeyle, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve bölgedeki tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesini amaçlanıyor.

Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, kamu kesimi yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış kapsamında, bankanın "Meraklı Tohum Projesi" çerçevesinde 6-10 yaş arası çocuklara yönelik tarım konulu yaratıcı drama atölyesi düzenlendi.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Yeni şube tarım üreticileriyle bilgi paylaşımı yapılan bir merkez olacak

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya konulan metanet, dayanışma ve yeniden başlama iradesinin herkese umut olduğunu belirtti.

İlçenin tekrar ayağa kalkması, yeniden güçlenmesi için tarımın stratejik bir rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, şubeyi, tarımsal kalkınma noktası olarak halkın hizmetine sunduklarını aktardı.

Yılmaz, Elbistan'da buğdaydan şeker pancarına, ayçiçeğinden baklagillere kadar pek çok ürünün ekonomiyi beslediğine, ayrıca hayvancılık faaliyetlerinin de bölgenin kalkınmasına katkı sağladığına dikkati çekerek, şubenin çiftçiler için bilginin, finansmanın, teknolojinin ve emeğin birleşim noktası olacağını kaydetti.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi tarım alanındaki zorluklara işaret eden Yılmaz, tarımda toprağı koruyan, suyu verimli kullanan, teknolojiyi üretimin içine entegre eden bir dönüşümün zorunluluk olduğunu ifade etti.

Yılmaz, kuraklığa dayanıklı tohumların, anıza ekim gibi sürdürülebilir tekniklerin, doğru gübreleme ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Şubenin bu dönüşüm sürecinde çiftçilere finansman sağlamanın yanı sıra, zirai okuryazarlık eğitimleri düzenlenen, tarım üreticileriyle bilgi paylaşımı ve yol arkadaşlığı yapılan bir merkez olacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tarım sadece geçmişin değil, gençler sayesinde geleceğin mesleklerinden biri de olmalı. Gençlerimizin tarıma ilgisini artırmak için ziraat fakültelerinde öğrenim gören gençlerle bir araya geliyor, çocuklara yönelik farkındalık projeleri geliştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağa umutla bakan bir genç, sadece kendisi için değil ülkemiz için de yeşeren bir geleceğin kapısını aralar."