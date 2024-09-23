İş Bankası'ndan 550 Milyon Dolar Yeni Kredi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan 550 Milyon Dolar Yeni Kredi

İş Bankası, havale akımlarına dayalı 450 milyon dolar ve 100 milyon avro seküritizasyon kredisi sağladı.

23.09.2024 13:48
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? Türkiye İş Bankası, yabancı para cinsinden havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 450 milyon dolar ve 100 milyon avro tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, nihai vadeleri 10 yıl olan altı seriden oluşuyor. Söz konusu işlemle birlikte İş Bankası'nın, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 2024'te sağladığı kaynak tutarı toplamda 900 milyon doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, seküritizasyon kredilerinin görece uzun vade yapısı ve maliyet avantajları bakımından Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Bankanın 2000'den bu yana seküritizasyon kredileri yoluyla Türkiye ekonomisi için kullanmak üzere 7 milyar doları aşan tutarda kaynak sağladığına dikkati çeken Özşuca, "Bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan 550 Milyon Dolar Yeni Kredi - Son Dakika

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