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İş Bankası'ndan çiftçilere destek - Son Dakika

İş Bankası'ndan çiftçilere destek

16.11.2021 00:57
İş Bankası'ndan çiftçilere destek

İş Bankası tarımı desteklemek maksadıyla yeni bir ürününü kullanıma sundu.

İş Bankası tarımı desteklemek maksadıyla yeni bir ürününü kullanıma sundu. Buna göre, çiftçiler 50 bin TL'ye ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor.

Tarım ve tarımsal üretim, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kritik ve en önemli sektörlerden biri. Tarım bankacılığının ve tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamak, bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek, sektöre dair desteğin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Tarımı odaklandığı stratejik alanlardan biri olarak konumlandıran Türkiye İş Bankası, çiftçi müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir kredi ürününü kullanıma sundu. Bankanın İşCep veya İnternet Şubesi'nden yapılan "Anında Tarım Kredisi" başvuru talebi başvuru sırasında değerlendiriliyor ve onaylandıktan hemen sonra hesaplarına geçiyor. Çiftçiler 50 bin TL'ye ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor.

"Teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse ediyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, tarımın, artık sadece tarımsal üretimle ele alınabilecek bir konu olmaktan çıktığını, ziraat ve hayvancılığın çok ötesinde kompleks bir ekosistemi tanımladığını belirtti. Üretimin, finansmanın ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon, dijitalleşme ve girişimciliğin de tarımın yapı taşları haline geldiğinin altını çizen Şimşek, tarımın buralardan beslenerek kendine yeni alanlar oluşturduğunu vurguladı.

Teknolojideki yeniliklerin tarımda gittikçe daha fazla uygulama zemini bulduğunu ifade eden Şimşek, "Biz de teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse ediyoruz. Kefilsiz ve teminatsız olarak çiftçilerin kullanımına sunduğumuz 'Anında Tarım Kredisi' ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan hızlı dönüşüme finans tarafında aynı hızda karşılık vermek istiyoruz" dedi.

Yoğun emek gerektirmesinin yanında tarımsal üretimin en zorlu taraflarından birinin zaman yönetimi olduğuna dikkat çeken Şahismail Şimşek "Anında Tarım Kredisi" ürününün ihtiyacı uçtan uca karşılayan bir uygulama olduğunu ve çiftçilerin işlerinin başından ayrılmadan kredi imkanından faydalanabildiğini belirtti. - İSTANBUL

Türk Lirası, İş Bankası, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan çiftçilere destek - Son Dakika Ekonomi


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