İş Bankası'ndan Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi

İş Bankası\'ndan Kozan\'da Tarım İhtisas Şubesi

İş Bankası, sürdürülebilir tarım üretimini desteklemek amacıyla Adana Kozan'da yeni Tarım İhtisas Şubesi'ni açtı. Açılışta, tarımın önemi vurgulandı ve çiftçilere finansal destek ile eğitim imkanı sağlanacağı belirtildi.

28.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
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Tarım alanında sürdürülebilir üretimi destekleyen İş Bankası, 1954 yılından bu yana hizmet veren Adana Kozan Şubesi'ni yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu.

Türkiye İş Bankası, tarım, teknoloji ve finansı bir araya getirerek ülkemizde sürdürülebilir üretime katkı sağlamaya yönelik çalışmaları çerçevesinde Tarım İhtisas Şubeleri'ni ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Adana'nın zirai üretim açısından önemli ilçelerinden Kozan'da açılan şube ile bölgenin tarımsal kalkınmasına destek olunması hedefleniyor. Adana Kozan Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Aslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, kadın kooperatif temsilcileri, iş adamlarının katıldığı açılışta minik öğrenciler tarım etkinliği ile tohumları toprakla buluşturan renkli etkinlikte bir araya geldi.

"Kozan, tarımın önemli merkezlerinden"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, şubenin açılışında yaptığı konuşmada Kozan'ın, Çukurova ve İç Anadolu arasındaki kapı konumuyla stratejik bir yerleşim yeri olduğuna vurgu yaparak, ekonomik gelirinin büyük kısmını tarımla elde eden ilçede 600 bin dekardan fazla tarım arazisi bulunduğunu söyledi. Kozan'da buğdaydan mısıra, narenciyeden ayçiçeğine kadar geniş bir ürün yelpazesi olduğunu, ilçenin aynı zamanda Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, İş Bankası'nın tarım bankacılığı vizyonu doğrultusunda Kozan Şubesi'ni de Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete aldıklarını ifade etti.

"Bir buğday tanesinden onlarcası doğar"

Tarımın, insanlığın geleceği için kritik bir sektör olduğunu vurgulayan Sezgin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım dünyanın en verimli üretimi. Bir buğday tanesi ekim yapılarak, yeniden onlarca buğday tanesi doğurur. Başka hiçbir iş kolunda buna rastlamak mümkün değil. Bunu bize toprak veriyor. Doğanın, toprağın kendi içinde dengesi var. Üretimimizi bu dengeyi bozmadan gerçekleştirmeli ve toprağın kendi yaşamına saygı duymalıyız. Sürdürülebilir tarıma geçmemiz kaçınılmaz. Bunu nasıl yapacağız peki? Öncelikle teknolojiyi; biyopestisitleri, mikrobiyal gübreleri; havayı daha az kirleten traktörleri kullanacağız. İmece Mobili kullanarak sulama önerisi alacağız, gübreleme önerisi alacağız, doğru miktarda su ve gübre kullanıp hem maliyeti düşüreceğiz hem de verimi arttıracağız."

Hem finansman desteği hem tarımsal okuryazarlık eğitimleri

Kozan Tarım İhtisas Şubesi'nin çiftçilerin modern tarım uygulamalarına geçiş için traktör, tarla alımı, sera yatırımları, makine ekipman finansmanı gibi ihtiyaçlarını karşılamasına finansal çözümlerle destek olacağını aktaran Yılmaz, şubenin aynı zamanda zirai okur yazarlık eğitimleriyle çiftçilerin eğitimine de katkı sağlayacağını söyledi.

Kozan Tarım İhtisas Şube açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara da tarım konulu drama atölyesi düzenlenerek minikler tohumları toprakla buluşturdu.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi - Son Dakika

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