İş Bankası'ndan Uzaktan Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Uzaktan Eğitim Desteği

İş Bankası\'ndan Uzaktan Eğitim Desteği

İş Bankası, 2 yılda 3720 öğrenciye uzaktan eğitim ile 38,368 saat destek sağladı.

03.01.2025 15:46
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Türkiye İş Bankası, Okul Destek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği uzaktan eğitim projesi ile 2 yılda 3 bin 720 öğrenciye 38 bin 368 saat eğitim desteği sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eğitimi toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören İş Bankası, söz konusu projeyle, devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin temel matematik ve fen becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İş Bankası çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak başlatılan proje, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki öğrencilerin de dahil edilmesiyle genişletildi.

İki yıl önce başlayan projeden bugüne kadar 3 bin 720 öğrenci faydalandı ve toplamda 38 bin 368 saatlik eğitim desteği sağlandı. Halihazırda 1680 öğrencinin uzaktan eğitime devam ettiği projede, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en yoğun ilgi gösteren il, 556 öğrenciyle Hatay oldu. Hatay'ı sırasıyla Gaziantep, Adana, Adıyaman ve İstanbul takip etti. Katılımcıların yüzde 52,6'sını kız öğrenciler oluştururken, en fazla talep 577 öğrenci ile 6'ıncı sınıf, 562 öğrenci ile 7'inci sınıf öğrencilerinden geldi.

Projede eğitimler, aralarında İş Bankası çalışanlarının da bulunduğu gönüllüler tarafından, haftada iki saat olarak veriliyor. Gönüllüler, Okul Destek Derneği aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dahil oluyor. Öğrenciler Vitamin, Kunduz ve QuizFLIGHT gibi eğitim teknolojisi araçlarından da ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yeni Ufuklar Seminerleri de öğrencilerin gelişimini destekliyor.

İş Bankası ve Okul Destek Derneği iş birliğinde iki yılı geride bırakan proje, dijital eğitim olanaklarıyla, özellikle deprem bölgelerindeki öğrencilerin potansiyellerini keşfetmesine ve hayatlarında yeni bir sayfa açılmasına destek olmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Uzaktan Eğitim Desteği - Son Dakika

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