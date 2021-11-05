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İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 700,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 700,2 milyar TL'ye ulaştı

05.11.2021 20:09
İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 700,2 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 17,9 oranında artışla 700,2 milyar TL'ye yükseltti.

Türkiye İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 17,9 oranında artışla 700,2 milyar TL'ye yükseltti.

İş Bankası'nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155,2 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL'ye yükseldi. İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Eylül sonu itibarıyla 440,1 milyar TL'ye ulaştı. Türk parası mevduat hacmi yılsonuna göre yüzde 24,9 oranında artışla 168 milyar TL oldu. Bankanın Türk parası mevduatı içinde vadesiz mevduatının payı yüzde 26,9 düzeyinde oluştu. Banka, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam ettiği belirtildi.

Özkaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL'ye yükseldi

Etkin kaynak ve risk yönetimi politikası uygulayan banka, yılın ilk dokuz ayında 7 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17,2 seviyesinde oluştu.

"İhracat kredileri üçüncü çeyrekte yüzde 21 oranında arttı"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dokuz aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, ülke ekonomisinde güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, reel sektöre ve hane halkına tüm imkanları kullanarak finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini vurguladı. Banka kaynaklarını özellikle istihdam ve katma değer oluşturan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aran, bu çerçevede ihracatı ve üretimi desteklediklerini, ihracat kredilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 21 oranında arttığını belirtti.

Finansal sonuçların yanında bankanın sürdürülebilirlik alanındaki inisiyatiflerine ve bu dönemdeki yeniliklerine de değinen Aran, "Müşterilerimizin çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puan kazanabileceği, bizim de onların adına TEMA Vakfı işbirliğinde fidan dikeceğimiz "Geleceğe Orman" uygulamasını kullanıma sunduk. Ayrıca, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla firmaların ilgili yatırımlarını teşvik etmek adına 'Denizleri Koruyalım Kredisi'ni hayata geçirdik. Büyük önem verdiğimiz açık bankacılık alanındaki inisiyatiflerimizden TekPOS ile The Banker dergisinin "Dijital Bankacılıkta İnovasyon 2021"ödülüne layık görüldük. Henüz vadesi gelmemiş çeklerin kolayca nakde çevrilebildiği ÇekCepte özelliğini İşCep'e ekledik. Kuruluşumuzda üstlendiğimiz milli ekonomiyi destekleme rolünü 97 yıldır layıkıyla yerine getiriyoruz. Öncü banka olma vasfımızı, güçlü ve doğru politikalarla ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Türk Lirası, İş Bankası, Eylül, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 700,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 700,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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