İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar - Son Dakika
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İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

25.03.2022 17:02
İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildiği belirtildi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildiği belirtildi.

Atamalar ilgili İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli toplantısında, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi" denildi.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Suat E. Sözen 1991 yılında İş Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhtelif Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerde görev yaptıktan sonra 2008 yılında Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sözen, 2017 yılından bu yana Bankanın Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter görevini sürdürüyordu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan İzlem Erdem 1990 yılında İş Bankası'nın İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. İktisadi Araştırmalar ve Sermaye Piyasaları Bölümlerinde üstlendiği görevlerin ardından 2008'de İktisadi Araştırmalar Müdürü olarak atandı. Erdem, bu sorumluluğun yanı sıra 2018 yılından bu yana Bankanın Baş Ekonomisti olarak görevini sürdürüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Tufan Kurbanoğlu 1993 yılında İş Bankası'nın Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü'nde görevlendirilen Tufan Kurbanoğlu, aynı iş biriminde çeşitli görevler üstlendi. Kurbanoğlu, 2014 yılından bu yana Bankanın Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Müdürü olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL

İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar
İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

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Türkiye İş Bankası, Gazi Üniversitesi, İş Bankası, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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