Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis - Son Dakika
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Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis

03.08.2022 11:31
Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis

İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapanların yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olduğu saptandı.

İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapanların yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olduğu saptandı.

Türkiye üst düzey yöneticilik yapanların yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olduğu ortaya çıktı. Liste detaylı incelendiğinde mühendislik fakültesi mezunlarının şirketlerin yönetiminde her alanda yer alabildiği göze çarpıyor. Yönetim kadrolarındaki pazarlama koltuklarından satış koltuklarına, hatta insan kaynakları koltuklarına kadar her alanda mühendislerin bulunması dikkat çekiyor. Verilere göre üst düzey yöneticilerin yüzde 50'sini mühendisler oluşturuyor.

Araştırma şirketi Data Expert'in, 5 bin 700 üst düzey yönetici ile yaptığı detaylı araştırma sonuçlandı. Dünyadaki hızlı küreselleşmeyle iş dünyasının dinamikleri de dönüşüm geçiriyor ve öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri önem kazanıyor. Özellikle belli alanlarda uzmanlık sunan eğitim-sertifika programları, MBA ve yüksek lisans programlarıyla birlikte akademik eğitimi desteklemek, geleceğin yönetici adaylarına rekabet avantajı sağlıyor. Yürütülen araştırma, aynı zamanda 5 bin 700 üst düzey yöneticinin yüzde 68'inin yüksek lisans derecesine sahip olduğunu gösteriyor.

Y Kuşağı yönetime geliyor

Araştırma verilerine göre üst düzey koltuklarda hala 45-50 üstü yaş aralığında olan yöneticilerin çoğunlukta olduğu görülse de Türkiye'yle paralel olarak şirket yapıları da değişiyor. Buna göre beş yöneticiden birinin 35-40 yaş aralığında olması dikkat çekiyor. Y kuşağının, bilgiye erken ulaşması ve erken yaşlarda iş tecrübesi edinmesiyle bu yaş aralığındaki üst düzey yöneticilerin, özellikle rekabeti yoğun sektörlerde yer almaya başladıkları görülüyor.

"Vakıf üniversiteleri de geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için harekete geçti"

Araştırmanın detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin yönetim kurulu başkanı Hasan Altunkaya, iş dünyasıyla iç içe yapılarıyla dikkat çeken vakıf üniversitelerinin geleceğin yöneticilerini yetiştirmek konusunda harekete geçtiğini belirtti.

Mezun olunan bölüme ve uzmanlaşmaya da dikkat çeken Altunkaya, "Sadece ünlü ve başarılı bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olmak artık yeterli değil. Listedeki bu üniversitelerin özellikle İşletme, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İktisat, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerinin mezunlarının iş dünyasındaki yönetici pozisyonlarına daha hızlı ulaşabilmesi dikkat çekici. Üst düzey yöneticilerin yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olması da araştırmanın diğer çarpıcı verileri arasında yer alıyor" dedi.

"Yönetici koltukları için önümüzdeki senelerde rekabet kızışacak"

Y jenerasyonun, X jenerasyonuna göre iş hayatına atılmakta acele etmediğinin altını çizen Altunkaya, sözlerini şöyle noktaladı: "Y kuşağı, genelde üniversite/eğitim süresini uzatmayı hedefliyor. Fakat bu durum gerçek bir iş tecrübesi ile çok geç karşılaşmalarından dolayı adaptasyon sürecini zorlu bir yokuşa sürüyor. Günümüzde iş dünyasının yüzde 50'sini oluşturan bu gençler, hiyerarşik çalışma anlayışından uzak bir şekilde çalışmayı tercih etse de yönetici koltuklarına yaklaştıkça rekabetin farkına varıyor ve kendilerini geliştirmek için çaba göstermeye başlıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde yönetici koltukları için rekabet iyice kızışacak. Çünkü çok sayıda başarılı, yüksek lisans ve üzeri eğitim derecesinde nitelikli gençler bu koltuklar için yarışacak.

Geleceği şekillendirecek meslekler

Data Expert uzmanları ayrıca "Geleceğin Meslekleri" ile ilgili araştırma için, telekom, bilişim, enerji, hızlı tüketim alanlarında C Level pozisyonlarda çalışan yöneticiler ile görüştü ve Oxford, Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin bilgisine başvurdu. Araştırmalara göre önümüzdeki 20 yılda biyoteknoloji, nanoteknoloj, enerji, sağlık ve lojistik sektörlerinde önemli gelişmeler olacak ve teknolojinin insan ve toplumla etkileşimini irdeleyen mesleklere ihtiyaç artacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Türkiye'den 83 üniversite en az bir alanda dünya ligine girmeyi başardı Türkiye'den 83 üniversite en az bir alanda dünya ligine girmeyi başardı
Kaynak: İHA

Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis - Son Dakika

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