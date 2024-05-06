İş Enerji, Metafor RES ve Yakaağzı RES'in hisselerini devralarak kurulu gücünü 1000 MW'a çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Enerji, Metafor RES ve Yakaağzı RES'in hisselerini devralarak kurulu gücünü 1000 MW'a çıkardı

İş Enerji, Metafor RES ve Yakaağzı RES\'in hisselerini devralarak kurulu gücünü 1000 MW\'a çıkardı

İş Bankası'nın iştiraki İş Enerji, Göktekin Enerji'nin sahibi olduğu Metafor RES ve Yakaağzı RES'in hisselerini tamamını devralarak kurulu gücünü 1000 MW'a çıkardı. İki şirket, ilgili santrallere ilişkin süreçlerde iş birliğine devam edecek. İş Enerji'nin sürdürülebilirlik yaklaşımının bir yansıması olarak kurulan şirket, yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

06.05.2024 12:44
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İş Bankası'nın yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki İş Enerji, Göktekin Enerji'nin sahibi olduğu Metafor RES ile Yakaağzı RES'e ilişkin hisselerin tamamını devralarak kurulu gücünü 1000 MW'a çıkardı.

İki şirket, ilgili santrallere ilişkin ek kapasite tahsisi ve proje geliştirme gibi süreçlerde iş birliğine devam edecek.

İş Bankası'nın sürdürülebilirlik yaklaşımının bir yansıması olarak 2022 yılının Ağustos ayında kurulan İş Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş ile Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin arasında imzalanan anlaşmayla Bingöl'de bulunan 49,7 MW'lık Metafor Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve Ağrı'da bulunan 33,6 MW'lık Yakaağzı RES, İş Enerji bünyesine dahil oldu. Bu alımla birlikte toplam kurulu gücünü 1000 MW'a çıkaran şirket, santrallere ilişkin ek kapasite tahsisi, proje geliştirme ve belirli işlerde müteahhitlik hizmetlerinin sağlanması konularında Göktekin Enerji ile iş birliği yapacak.

"2025 sonunda 2000 MW hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş, Göktekin Enerji ile devir ve sonrasındaki iş birliğine ilişkin anlaşmayı üç ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırdıklarını belirterek, zor coğrafyalarda dahi olsa ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde adım atmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi. Bingöl ve Ağrı illerinde yer alan santrallere yapılacak ilave yatırımlar ile birlikte bölge istihdamına da katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kayahan Karadaş, "Bu iki yeni RES'in de portföyümüze katılmasıyla birlikte şimdiden 1000 MW'a ulaştık. Böylece 2025 yılsonu itibarıyla 2000 MW'lık kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk" diye konuştu.

Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin ise yenilenebilir enerji alanında yapılan bu iş birliğini gelecekteki başarıların bir temeli olarak gördüğünü ifade ederken, İş Enerji ile tesis edilen iş birlikteliğinin her iki firma ve sektör için hayırlı olmasını diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Bankası, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Enerji, Metafor RES ve Yakaağzı RES'in hisselerini devralarak kurulu gücünü 1000 MW'a çıkardı - Son Dakika

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