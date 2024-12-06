İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki Hissesini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki Hissesini Artırdı

İş Girişim Sermayesi, TatilBudur\'daki Hissesini Artırdı

Türkiye İş Bankası'nın iştiraki İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'un yüzde 24,06 oranındaki hissesini alarak toplam payını yüzde 64,15'e yükseltti. Bu hareketle TatilBudur, sektördeki konumunu güçlendirip büyüme hedeflerine devam etmeyi planlıyor.

06.12.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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TÜRKİYE İş Bankası'nın iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., seyahat platformlarından TatilBudur'un yüzde 24,06 oranındaki hissesini alarak payını yüzde 64,15'e çıkardığını duyurdu. Bu değişim ile TatilBudur, sektördeki konumunu daha da pekiştirmeyi ve misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Ön protokolün 8 Kasım'da başladığı süreç 2 Aralık'ta tamamlandı. TatilBudur'un yüzde 24,06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi'ne devredildi.

İş Girişim Sermayesi'nin ilk olarak 2015 yılında TatilBudur'a gerçekleştirdiği yatırım ile başlayan ortaklık, 2020 yılında sermaye artırımı ile güçlenerek devam etti. Son olarak şirketin yüzde 24,06 oranındaki yönetim hissesinin devri ile İş Girişim Sermayesi'nin TatilBudur'daki payı yüzde 64,15 oranına ulaştı.

'GELİŞİMİNE VE BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi'nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur'da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası'nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

'ORTAK HEDEFLER DAHİLİNDE DAHA ÇOK HAREKET ALANI'

TatilBudur CEO'su Onur Otruş da bu gelişmenin heyecan verici olduğunu belirtirken, hisse devrinin, emin adımlarla büyümek için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Otruş "İş Girişim Sermayesi ile 10 yıldır uyum içerisinde markanın gelişimi için beraber yol alıyoruz. Yeni gelişmelerin bize, ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı yaratacağına inanıyoruz. Seneyi yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bu da sektör dinamiklerinde önemli bir oran demek. 2025'e girmeden gerçekleşen bu değişimin sektördeki konumumuzu pekiştirmek, büyüme stratejilerimizi hızlandırmak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki Hissesini Artırdı - Son Dakika

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