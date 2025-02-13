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Ekonomi

İş Hayatında İletişim Eğitimi Manavgat'ta

İş Hayatında İletişim Eğitimi Manavgat\'ta

MATSO, üyelerine iletişim becerilerini geliştirmek için eğitim düzenledi. Erbaş eğitimi sundu.

13.02.2025 16:27
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerine "İş Hayatında İletişim Eğitimi" düzenledi.

MATSO Akademi bünyesinde MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimi Öğretim Görevlisi, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı İsmail Adnan Erbaş sundu. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, günümüz iş dünyasında başarılı olmanın en önemli unsurlarından birinin güçlü iletişim becerisi olduğunu vurguladı. İş hayatındaki rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Güngör, "Doğru ve güçlü iletişim kurabilen bireyler ve kurumlar fark sağlıyor. Etkili iletişim, iş dünyasında güven inşa etmenin, iş başarısını artırmanın ve kurumsal başarıyı yükseltmenin anahtarıdır" dedi. Üyelerinin gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Güngör, bu tür eğitimlerin Manavgat iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya katkı sağladığını ifade etti. Güngör, "Üyelerimizin talepleri doğrultusunda eğitim, seminer ve toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İletişimde stratejik yaklaşımlar ele alındı

Eğitimde, günümüz müşterilerinin beklentileri, çalışanların algılanışı ve imajın iş hayatındaki rolü, iş yaşamında olumlu iletişim biçimleri, çalışanlar arası etkili iletişim, müşteri ilişkilerinde stratejik iletişim yöntemleri ve yönetici iletişiminin püf noktaları gibi birçok önemli konu ele alındı. İsmail Adnan Erbaş, eğitimi yalnızca teorik bilgilerle sınırlı tutmayarak, pratik örnekler ve interaktif uygulamalarla daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirdi. Katılımcılar, aktif bir şekilde sürece dahil olarak, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı ve verimli bir deneyim yaşadı. Eğitim sonunda MATSO Başkanı Güngör, Erbaş'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Eğitime; MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO Başkan yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile oda üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İş Hayatında İletişim Eğitimi Manavgat'ta - Son Dakika

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